В СК прокомментировали приговор журналистке Баязитовой
СК: В суде признали, что доказательств для приговора Баязитовой было достаточно
Журналистка Александра Баязитова. Обложка © LIFE
Басманный суд Москвы признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора журналистке Александре Баязитовой. Об этом заявили в СК, комментируя решение инстанции: автора телеграм-канала "Адские бабки" приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.
Журналистка Александра Баязитова во время оглашения приговора 27 ноября. Видео © LIFE
"Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора администраторам телеграм-канала Александре Баязитовой и [медиатехнологу] Ольге Архаровой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Вымогательство", — заявили в ведомстве.
Как добавили в СК, следствие и суд установили, что Баязитова и Архарова "совместно с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на совершение вымогательства". Утверждается, что не позднее апреля 2022 года они разместили в телеграм-канале пост, который "порочил честь и достоинство потерпевшего", после чего "выдвинули ему требование" перевести более одного миллиона рублей в обмен на удаление информации и на неразмещение подобных сведений в дальнейшем. Архарову приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы, Баязитову — к пяти. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии общего режима.
Напомним, автор телеграм-канала "Адские бабки" находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому. Всё это время Баязитова была ограничена в общении с родными, в том числе и матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину журналистка так и не признала.
Как сообщал Лайф, Александра Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивает на том, что дело расследовалось с нарушениями.