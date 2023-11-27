В СК прокомментировали приговор журналистке Баязитовой

Басманный суд Москвы признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора журналистке Александре Баязитовой. Об этом заявили в СК, комментируя решение инстанции: автора телеграм-канала "Адские бабки" приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Журналистка Александра Баязитова во время оглашения приговора 27 ноября. Видео © LIFE

"Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора администраторам телеграм-канала Александре Баязитовой и [медиатехнологу] Ольге Архаровой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Вымогательство", — заявили в ведомстве.

Как добавили в СК, следствие и суд установили, что Баязитова и Архарова "совместно с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на совершение вымогательства". Утверждается, что не позднее апреля 2022 года они разместили в телеграм-канале пост, который "порочил честь и достоинство потерпевшего", после чего "выдвинули ему требование" перевести более одного миллиона рублей в обмен на удаление информации и на неразмещение подобных сведений в дальнейшем. Архарову приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы, Баязитову — к пяти. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии общего режима.