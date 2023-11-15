Прокурор запросил 14 лет для журналистки Баязитовой по делу о вымогательстве

Прокурор запросил для журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой 14 и 13 лет лишения свободы по делу о вымогательстве. Об этом сообщила адвокат Архаровой Елена Федулова.

"Только что прокурор на судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов", — цитирует её РИА "Новости".

Напомним, журналистку отправили в СИЗО в начале августа 2022 года. Её обвиняют в вымогательстве денег за отсутствие негативной информации в телеграм-каналах. У Баязитовой серьёзные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертония, глаукома. На иждивении у Александры находится пожилая мать. Журналистка подала десятки жалоб, но суд постоянно ей отказывает в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно.