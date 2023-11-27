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Журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам колонии

Басманный суд приговорил журналистку Баязитову к 5 годам за вымогательство

27 ноября, 10:32
<p>Старадающей сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой Александре Баязитовой назначили реальный срок по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка". Фото © LIFE </p>

Старадающей сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой Александре Баязитовой назначили реальный срок по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка". Фото © LIFE

Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка". Такое решение озвучил в понедельник, 27 ноября, Басманный суд Москвы.

Журналистка Саша Баязитова во время оглашения приговора 27 ноября. Видео © LIFE

Автор телеграм-канала "Адские бабки" находилась в СИЗО с августа прошлого года, несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому. Всё это время Баязитова была ограничена в общении с родными, в том числе и матерью, которая находится у неё на иждивении. Строгость этих мер объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину тяжелобольная Александра Баязитова так и не признала.

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Ранее Лайф сообщал, что журналистка подала десятки жалоб, но суд постоянно ей отказывает в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивало и настаивает на том, что дело Саши с самого начала расследовалось с нарушениями.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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