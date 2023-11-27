Журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам колонии

Автор телеграм-канала "Адские бабки" находилась в СИЗО с августа прошлого года, несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому. Всё это время Баязитова была ограничена в общении с родными, в том числе и матерью, которая находится у неё на иждивении. Строгость этих мер объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину тяжелобольная Александра Баязитова так и не признала.