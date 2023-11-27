Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой

Как сообщал Лайф, журналистка, автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на то что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину журналистка так и не признала.