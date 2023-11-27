Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой
Медиатехнолог Ольга Архарова и журналистка Александра Баязитова. Обложка © LIFE
Прокуратура не станет обжаловать приговор, вынесенный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщила помощник прокурора Юго-Восточного административного округа Москвы Елена Прокопенко.
Журналистка Александра Баязитова во время оглашения приговора 27 ноября. Видео © LIFE
"Полагаю, что приговор является обоснованным, в апелляционном порядке обжаловаться не будет", — отметила она в беседе с журналистами.
Как сообщал Лайф, журналистка, автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на то что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину журналистка так и не признала.
Александра Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивает на том, что дело расследовалось с нарушениями.