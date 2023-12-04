Путину рассказали о приговоре журналистке Баязитовой
Путин: Нужно принять решение по амнистии некоторых категорий женщин-заключённых
Член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний.
Член СПЧ Ева Меркачёва рассказала главе государства Владимиру Путину о ситуации с журналисткой Александрой Баязитовой, осуждённой на пять лет. Видео © LIFE
"Баязитова обвинялась в ненасильственном преступлении. <…> 14 лет затребовал прокурор для девушки-журналистки. Сам потерпевший был в шоке. <…> Суд в итоге приговорил не к 14, а к пяти, но это — колоссально много. Пять лет для девушки с сахарным диабетом, которая никого не убила. Сам потерпевший не хочет, чтобы ее в тюрьму отправляли", — объяснила Меркачёва.
По словам главы государства, приведённые Меркачёвой примеры просто не укладываются в голове. Путин пояснил, что для него, как для гражданина России, сроки в 7-10 лет за определённые действия, явно нарушающие закон кажутся "спорными".
"Давайте вместе это всё обсудим, посмотрим ещё раз, обратимся к Государственной думе, к правительству и к общественности. Верховный суд, прокуратура — все вместе подумаем на тему о том, что и как здесь нужно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику", — сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент также подчеркнул, что озвученные членом СПЧ примеры являются убедительными, в связи с чем он заявил о необходимости подготовки и принятия соответствующих решений. В частности, российский лидер упомянул об амнистии для некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.
"Надо подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", — заключил президент.
Напомним, журналистку и автора телеграм-канала "Адские бабки"Александру Баязитову отправили в СИЗО в начале августа, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем: у неё сахарный диабет, гипертония, глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивает на том, что дело расследовалось с нарушениями. Свою вину журналистка не признала.
В понедельник, 27 ноября, Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. В Следственном комитете подчеркнули, что для вынесения такого решения были собраны "неопровержимые доказательства".
ТАСС / Михаил Климентьев