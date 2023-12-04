Путину рассказали о приговоре журналистке Баязитовой

Член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний.

Член СПЧ Ева Меркачёва рассказала главе государства Владимиру Путину о ситуации с журналисткой Александрой Баязитовой, осуждённой на пять лет. Видео © LIFE

"Баязитова обвинялась в ненасильственном преступлении. <…> 14 лет затребовал прокурор для девушки-журналистки. Сам потерпевший был в шоке. <…> Суд в итоге приговорил не к 14, а к пяти, но это — колоссально много. Пять лет для девушки с сахарным диабетом, которая никого не убила. Сам потерпевший не хочет, чтобы ее в тюрьму отправляли", — объяснила Меркачёва.

По словам главы государства, приведённые Меркачёвой примеры просто не укладываются в голове. Путин пояснил, что для него, как для гражданина России, сроки в 7-10 лет за определённые действия, явно нарушающие закон кажутся "спорными".

"Давайте вместе это всё обсудим, посмотрим ещё раз, обратимся к Государственной думе, к правительству и к общественности. Верховный суд, прокуратура — все вместе подумаем на тему о том, что и как здесь нужно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику", — сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент также подчеркнул, что озвученные членом СПЧ примеры являются убедительными, в связи с чем он заявил о необходимости подготовки и принятия соответствующих решений. В частности, российский лидер упомянул об амнистии для некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

"Надо подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", — заключил президент.