Чтобы избежать революции, войны и разрухи, важно изучать причины, которые привели к этому, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Сегодня в редакции "Российской газеты" в Москве прошла презентация его 12-й книги "Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922", в которой писатель проанализировал события прошлого.

"Важно помнить о кризисах и вызовах столетней давности, чтобы вновь не наступить на эти грабли. Иногда кажется, что всё это — дела минувшие, но события последних лет в мире и вокруг нашей страны говорят об обратном. На некоторые события прошлого можно посмотреть как на историю болезни. Когда ты знаешь, что предшествует нынешнему состоянию, ты понимаешь, как избежать кризиса", — сказал Крашенинников в беседе с газетой "Взгляд".

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству добавил, что важно сохранять высокий уровень жизни в стране, чтобы не допустить возврата к ужасам прошлого. Он отметил, что Россия развивается огромными темпами, несмотря на положение из-за спецоперации и давления со стороны Запада.

"После прочтения книги я сделал важный вывод — Россия за столетие прошла огромный путь развития. Раньше наше общество было серьёзно разобщено. Сейчас же, по оценкам всех политических экспертов, наблюдается беспрецедентный консенсус вокруг президента и флага", — заключил Новиков.