Митрополит Тихон: Россия была вовсе не такой, как нам рассказывали в учебниках

Сегодня в Симферополе состоялась презентация новой книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона под названием "Гибель империи. Российский урок". Труд расскажет о трагедии падения Российской империи. Митрополит писал его около десяти лет. По его словам, Россия была совсем не такой, как её описывают в учебниках истории.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон о Российской империи. Видео © LIFE

"Российская империя — великая, прекрасная, со всеми своими многочисленными противоречиями держава. Но, как бы то ни было, она находится в восприятии нашем действительно в какой-то отстойной, как сейчас молодёжь говорит, канализационной яме... Нам ничего нельзя изменить в прошлом, но нам можно изменить наше представление о прошлом", — рассказал митрополит во время презентации.

Книга повествует о событиях февраля 1917 года и свержении монархической власти в России. Первый её тираж будет насчитывать 50 тысяч экземпляров. А в марте 2018 года на российские экраны вышел многосерийный фильм митрополита Тихона, у которого было такое же название.

"В первые 15 лет правления Николая II создано такое же количество учебных заведений, сколько и за всю историю России", — отметил митрополит Тихон на презентации.

"Гибель империи. Российский урок" — книга о великой и во многих аспектах неизвестной для современных россиян Российской империи, которую наши предки создавали в течение долгих поколений, прекратившей существование всего за несколько дней в 1917 году. Речь пойдёт о событиях Февральской революции, где, словно в зеркале, найдут своё отражение представители всех слоёв общества: от руководителей страны, бизнесменов и интеллигенции до церковных служащих, молодёжи и простых обывателей.