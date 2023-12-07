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7 декабря, 10:13

Митрополит Тихон: Россия была вовсе не такой, как нам рассказывали в учебниках

<p>Митрополит Тихон. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Пресс-служба Общественной палаты РФ</p>

Митрополит Тихон. Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Общественной палаты РФ

Сегодня в Симферополе состоялась презентация новой книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона под названием "Гибель империи. Российский урок". Труд расскажет о трагедии падения Российской империи. Митрополит писал его около десяти лет. По его словам, Россия была совсем не такой, как её описывают в учебниках истории.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон о Российской империи. Видео © LIFE

"Российская империя — великая, прекрасная, со всеми своими многочисленными противоречиями держава. Но, как бы то ни было, она находится в восприятии нашем действительно в какой-то отстойной, как сейчас молодёжь говорит, канализационной яме... Нам ничего нельзя изменить в прошлом, но нам можно изменить наше представление о прошлом", рассказал митрополит во время презентации.

Книга повествует о событиях февраля 1917 года и свержении монархической власти в России. Первый её тираж будет насчитывать 50 тысяч экземпляров. А в марте 2018 года на российские экраны вышел многосерийный фильм митрополита Тихона, у которого было такое же название.

"В первые 15 лет правления Николая II создано такое же количество учебных заведений, сколько и за всю историю России", отметил митрополит Тихон на презентации.

"Гибель империи. Российский урок" — книга о великой и во многих аспектах неизвестной для современных россиян Российской империи, которую наши предки создавали в течение долгих поколений, прекратившей существование всего за несколько дней в 1917 году. Речь пойдёт о событиях Февральской революции, где, словно в зеркале, найдут своё отражение представители всех слоёв общества: от руководителей страны, бизнесменов и интеллигенции до церковных служащих, молодёжи и простых обывателей.

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Ранее Лайф сообщал о том, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Предыдущее назначение — епископом Псковским и Порховским, а также главой Псковской митрополии — он получил в мае 2018 года.

Юрий Лысенко
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