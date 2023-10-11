Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Об этом говорится в журналах Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

"Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Псковской области и с выражением благодарности за понесённые труды", — указано в тексте.

Митрополита Тихона назначили епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии в мае 2018 года. В том же году он был возведён патриархом Кириллом в сан митрополита. Награждён орденами Дружбы (2007-й) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022-й).

Митрополит Тихон — председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель и сценарист. Является главным редактором интернет-портала "Православие.ru". По результатам первых трёх месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке, писал ранее "Коммерсант".