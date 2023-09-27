Патриарх передал в храм Христа Спасителя подаренный ему "слишком дорогой" крест

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест. Предстоятель РПЦ счёл его слишком величественным и дорогим для своей кельи.

"Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен. Но когда я этот крест открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя", — сказал патриарх после крестовоздвиженской литургии в храме Христа Спасителя, добавив, что пусть крест осеняет прихожан Божественной милостью и любовью.