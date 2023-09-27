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27 сентября, 18:10

Патриарх передал в храм Христа Спасителя подаренный ему "слишком дорогой" крест

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест. Предстоятель РПЦ счёл его слишком величественным и дорогим для своей кельи.

"Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен. Но когда я этот крест открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя", — сказал патриарх после крестовоздвиженской литургии в храме Христа Спасителя, добавив, что пусть крест осеняет прихожан Божественной милостью и любовью.

Патриарх Кирилл добавил, что передал крест в храм Христа Спасителя в честь праздника, который отмечается 27 сентября — день Воздвижения Креста.

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Ранее патриарх Кирилл призвал христиан не отвечать злом на зло обидчикам. От этого необходимо ограждаться молитвами и добрыми делами, даже в отношении недоброжелателей. Тогда, по словам владыки, духовная жизнь может измениться к лучшему.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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