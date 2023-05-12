Дарья Донцова рассказала, почему отказалась петь на людях

Писательница Дарья Донцова заявила, что отказалась петь на своём грядущем моноспектакле в Санкт-Петербурге. Она скромно оценила свои повческие навыки.

"Потому что я пою, как павлин. Если вы не знаете, как он поёт, найдите в Интернете, послушайте. А всё остальное обязательно будет: мастер-класс, чтение книг и что-то весёлое", — отметила Донцова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также она высказалась о гостях, которые могут свалиться на голову без всяких предупреждений.

"Я очень люблю принимать гостей, но которые сами могут нарезать салат. Поэтому, когда приходят мои подруги, я радостно вручаю им ножик и говорю: "Девочки, вы всё это теперь готовите, а я сяду и буду это есть", — пошутила писательница.