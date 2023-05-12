Дарья Донцова рассказала, почему отказалась петь на людях
Дарья Донцова заявила, что отказалась петь на моноспектакле в Петербурге
Писательница Дарья Донцова заявила, что отказалась петь на своём грядущем моноспектакле в Санкт-Петербурге. Она скромно оценила свои повческие навыки.
"Потому что я пою, как павлин. Если вы не знаете, как он поёт, найдите в Интернете, послушайте. А всё остальное обязательно будет: мастер-класс, чтение книг и что-то весёлое", — отметила Донцова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Также она высказалась о гостях, которые могут свалиться на голову без всяких предупреждений.
"Я очень люблю принимать гостей, но которые сами могут нарезать салат. Поэтому, когда приходят мои подруги, я радостно вручаю им ножик и говорю: "Девочки, вы всё это теперь готовите, а я сяду и буду это есть", — пошутила писательница.
Ранее Лайф рассказывал, что муж Донцовой умер после тяжёлой болезни. Доктор психологических наук и академик РАН Александр Донцов скончался на 74-м году жизни 8 марта.
ТАСС / Михаил Почуев