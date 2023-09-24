"Ты на её месте!": Певец Шура довёл до слёз Валю Карнавал из-за подлянки Долиной

Российский певец Шура жёстко раскритиковал непрофессиональное судейство блогерши Вали Карнавал (Валентины Карнауховой) во время своего участия в первом выпуске второго сезона "Битва поколений" на канале "Муз-ТВ".

Шура раскритиковал Валю Карнавал. Видео © VK / "Муз-ТВ"

48-летний Шура соревновался с 26-летней исполнительницей Мией Бойкой. По правилам шоу артисты сначала исполнили собственные песни, а затем композиции из репертуара оппонента. В финале жюри принялось давать советы и высказывать мнения. Так, Николай Басков посчитал, что Шуре нужно было лучше подготовиться, а не петь по бумажке и рассчитывать на харизму. А продюсер Виктор Дробыш сделал замечания по вокалу.

Но тут слово взяла присутствовавшая среди судей Карнавал. Блогерша без музыкального образования взялась поучать Шуру. Она с сарказмом назвала его "мэтром", а когда музыкант обратил внимание на её непрофессионализм, тут же попыталась разреветься, сказав, что она хотела бы услышать в свой адрес "что-то другое".

"Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на её месте. Всё супер. И давай ты будешь доказывать нам, дебилам, что имеешь право на это место", — резко ответил Шура.

В 2021 году в эфире шоу "Музыкалити" народная артистка России Лариса Долина сказала Вале Карнавал, что та не попадает ни в одну ноту и может петь разве что дома, а не выходить на профессиональную сцену.