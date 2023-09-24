"Мне было очень плохо": Солист "Трёх дней дождя" был под наркотиками на скандальном концерте в Екатеринбурге

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов рассказал, что из-за плохого самочувствия просил отменить скандальный концерт в Екатеринбурге. Об этом исполнитель заявил на ютуб-канале "Вписка".

"Я проснулся утром, и мне было очень плохо. Я написал организаторам, чтобы отменяли концерт. Мне сказали: "Нет", — отметил певец.

Артист признался, что вышел на сцену в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это и стало причиной срыва выступления. Викторов рассказал, что концерта не помнит, остались только смутные воспоминания, как он очнулся утром следующего дня.

Музыкант ещё в апреле чувствовал, что ему нужно ложиться на лечение, однако хотел закончить тур. Он рассказал, что перед концертом в Екатеринбурге сделал себе шесть кодировок, которые в конечном итоге сорвал.