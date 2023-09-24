Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 12:08

"Мне было очень плохо": Солист "Трёх дней дождя" был под наркотиками на скандальном концерте в Екатеринбурге

Солист группы "Три дня дождя" хотел отменить скандальный концерт в Екатеринбурге

<p>Глеб Викторов. Фото © <a href="https://vk.com/everydayrainagain?z=photo203307834_457247159/photos203307834" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Глеб Викторов</a></p>

Глеб Викторов. Фото © VK / Глеб Викторов

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов рассказал, что из-за плохого самочувствия просил отменить скандальный концерт в Екатеринбурге. Об этом исполнитель заявил на ютуб-канале "Вписка".

"Я проснулся утром, и мне было очень плохо. Я написал организаторам, чтобы отменяли концерт. Мне сказали: "Нет", — отметил певец.

Артист признался, что вышел на сцену в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это и стало причиной срыва выступления. Викторов рассказал, что концерта не помнит, остались только смутные воспоминания, как он очнулся утром следующего дня.

Музыкант ещё в апреле чувствовал, что ему нужно ложиться на лечение, однако хотел закончить тур. Он рассказал, что перед концертом в Екатеринбурге сделал себе шесть кодировок, которые в конечном итоге сорвал.

Пьяный солист группы "Три дня дождя" Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге

Пьяный солист группы "Три дня дождя" Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге

Ранее Мизулина призвала прекратить травлю солиста "Трёх дней дождя", сорвавшего концерт. Мизулина считает, что артисту требуется лечение.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров