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21 сентября, 17:06

Певцов объяснил, почему не хочет больше сниматься в кино

Актёр Дмитрий Певцов заявил, что хочет возглавить театр

<p>Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Анна Исакова</p>

Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Анна Исакова

Народный артист России, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в ходе пресс-конференции в Новом театре в Москве рассказал, что больше он "не гоняется за ролями". Теперь в его творческих планах — создать что-то своё.

"Я сейчас не гонюсь за ролями. <...> Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И я размышляю о том, чтобы создать что-то своё. Начать какое-то своё театральное дело. Желание есть, силы есть", — приводит сайт kp.ru слова 60-летнего Певцова.

Ранее Лайф писал, что Певцов призвал убрать с российских полок ЛГБТ-книги. Вместо них актёр порекомендовал молодёжи прочитать "Лавр" и "Авиатор" Евгения Водолазкина.

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Наталья Исакова
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