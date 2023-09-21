Певцов объяснил, почему не хочет больше сниматься в кино

Народный артист России, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в ходе пресс-конференции в Новом театре в Москве рассказал, что больше он "не гоняется за ролями". Теперь в его творческих планах — создать что-то своё.

"Я сейчас не гонюсь за ролями. <...> Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И я размышляю о том, чтобы создать что-то своё. Начать какое-то своё театральное дело. Желание есть, силы есть", — приводит сайт kp.ru слова 60-летнего Певцова.