Концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменены

Выступления Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" во Владивостоке и Южно-Сахалинске не состоятся. Об этом ТАСС сообщили в организации "Сахалин65.ру", занимающейся распространением билетов.

"Автоматический возврат денег за приобретённые билеты зрителям будет произведён на их карты", — пообещали в организации, объяснив, что об отмене информировал организатор концерта.

На страницах Арбениной в соцсетях говорится, что руководство дворца спорта "Кристалл", где должен был состояться концерт, известило о невозможности предоставить арену в связи с подготовкой и проведением фестиваля и соревнований по чир-спорту.