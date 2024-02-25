Концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменены
Выступления Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" во Владивостоке и Южно-Сахалинске не состоятся. Об этом ТАСС сообщили в организации "Сахалин65.ру", занимающейся распространением билетов.
"Автоматический возврат денег за приобретённые билеты зрителям будет произведён на их карты", — пообещали в организации, объяснив, что об отмене информировал организатор концерта.
На страницах Арбениной в соцсетях говорится, что руководство дворца спорта "Кристалл", где должен был состояться концерт, известило о невозможности предоставить арену в связи с подготовкой и проведением фестиваля и соревнований по чир-спорту.
На сайте автоматизированной системы продажи и бронирования билетов "Городские зрелищные кассы" также опубликована информация об отмене рок-действа. Зрителям принесли извинения, но деньги за билеты пока не вернули.
Напомним, с апреля выступления артистки стали отменять в разных городах России. Рок-диву не хотят видеть из-за её несогласия с российской политикой и антивоенных высказываний. Ранее власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке, но позже сообщалось, что мероприятие всё-таки состоится.
VK / Диана Арбенина