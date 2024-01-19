Не иноагент или релокант, но: Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке

Отменить концерт в соцсетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков. В МЦУ такую позицию поняли и назвали оправданной, однако уточнили, что администрация не может отменить концерт, но может рекомендовать это сделать. При этом там отметили, что певица "официально не является иноагентом или релокантом", деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.