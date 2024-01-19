Не иноагент или релокант, но: Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке
Власти Владивостока рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной
Организаторам концерта Дианы Арбениной во Владивостоке рекомендовано отменить планирующееся на 27 февраля выступление певицы.
"Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам - рекламной компании "Небо рекордс", — сказано в сообщении муниципального центра управления городской администрации (МЦУ).
Отменить концерт в соцсетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков. В МЦУ такую позицию поняли и назвали оправданной, однако уточнили, что администрация не может отменить концерт, но может рекомендовать это сделать. При этом там отметили, что певица "официально не является иноагентом или релокантом", деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.
Сейчас билеты на мероприятие всё ещё в продаже. Комментариев со стороны артистки пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что в Саратове требуют отменить концерты Анны Асти и Александра Малинина. Местный депутат Роман Грибов отметил, что у этих артистов нет чёткой позиции по поддержке СВО.
VK / Диана Арбенина