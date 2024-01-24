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24 января, 05:35

Во Владивостоке передумали насчёт отмены концерта Арбениной

Концерт Дианы Арбениной во Владивостоке пройдёт по согласованию с Минюстом РФ

Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, всё же состоится по согласованию с российским Минюстом, несмотря на ранее звучавшие от властей города рекомендации отменить мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба Муниципального центра управления (МЦУ) Владивостока.

"В администрацию поступило два официальных обращения через интернет-приёмную с запросом об отмене концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы". Организаторам концерта даны рекомендации согласовать выступление с Минюстом России (реестр иностранных агентов) и принять решение об отмене при необходимости. Эти рекомендации организаторами концерта выполнены", сообщили представители МЦУ в "Телеграме", добавив, что мероприятие проводится в соответствии с законодательством РФ и в планах нет его отмены.

Билеты на концерт артистки доступны для приобретения на онлайн-площадке VI.ru. На прошлой неделе их не было в продаже.

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Напомним, ранее власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке. Об отмене мероприятия в соцсетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков.

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t.me / Диана Арбенина

Юрий Лысенко
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