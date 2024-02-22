5 голливудских суперзвёзд, чьи сердца покорили русские красавицы

Американские и европейские селебрити мужского пола часто выбирают в качестве спутниц жизни русских женщин. Всех голливудских звёзд покоряют внеземная красота, обаяние и прорывной характер наших соотечественниц. Кому из представителей западного бомонда повезло жениться, выйти замуж или начать встречаться с русским человеком?

1. Американский актёр Том Круз и Эльсина Хайрова

Хайрова и Том Круз могли расстаться из-за разницы в возрасте. Фото © Shutterstock © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elsina_k

Всемирная звезда, известная по фильму "Миссия невыполнима", довольно долго встречалась с дочерью бывшего депутата Госдумы. Круз и Хайрова познакомились буквально в подъезде, поскольку проживают в одном жилом комплексе в Лондоне.

Многие фанаты Круза возлагали большие надежды на пару, но сегодня стало известно, что сохранить отношения с Хайровой ему не удалось. Вполне возможно, что причина расставания кроется в большой разнице в возрасте: актёру 61, а его избраннице всего 36. После расставания бывшие возлюбленные решили остаться друзьями.

2. Американский актёр Брэдли Купер и Ирина Шейк

Шейк и Купер часто проводят время вместе. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Всемирно известный артист был женат на модели долгое время. В этом браке у Купера и Шейк даже родилась дочь, ей сейчас шесть лет. Но позже пара развелась, чем разбила сердца фанатов. В последнее время Шейк стали часто замечать вместе с Купером. Поэтому фанаты мечтают о том, что пара сойдётся.

Летом 2023 года также ходили слухи о том, что Шейк встречается с футболистом Томом Брэди. А ещё за ней якобы ухаживал актёр Леонардо Ди Каприо. Напомним, что в прошлом Шейк была замужем за футболистом Криштиану Роналду, а также за главой одного из популярнейших западных СМИ Алеком Максвеллом.

3. Актёр Джонни Депп и Полина Глен

Бывшая Джонни Деппа — русская девушка из Питера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polinaglen, © ТАСС / AP / Arthur Mola / Invision

Джек Воробей несколько лет назад по уши влюбился в танцовщицу из Санкт-Петербурга Полину Глен. Причём пара провстречалась довольно долго — около двух лет. Поговаривают, что из-за девушки актёр даже ушёл от бывшей супруги Эмбер Хёрд.

Глен смогла влюбить в себя Деппа не только внеземной красотой и пышными формами. По слухам, она готовила актёру множество блюд русской кухни. Поскольку путь к сердцу мужчины лежит через желудок, Джек Воробей устоять не смог. Но построить счастливую семью у Деппа и Глен в итоге не получилось. В 2019 году они расстались.

4. Актриса Линдси Лохан и Егор Тарабасов

Линдси Лохан сейчас с бизнесменом уже не встречается. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindsaylohan

Исключение из нашего топа, но тоже некогда интересная пара! Популярная западная артистка, в которую несколько лет назад был влюблён почти весь мир, отдала ключ от сердца бизнесмену из России. Лохан и Тарабасов познакомились на одной из публичных тусовок.

Роман продлился недолго. Лохан и Тарабасов разошлись спустя всего девять месяцев. Расставание произошло в 2016 году, поскольку взгляды на жизнь у молодых людей не сошлись. Актриса хотела крепкую семью, брак и детей, но её избранник придерживался другого мнения.

5. Актёр Микки Рурк и Анастасия Макаренко

Микки Рурк сейчас снова встречается с русской. Фото © ТАСС / IMAGO / Supplied by LMK

Модель покорила сердце культового американского актёра настолько сильно, что вместе они были очень долго — около 11 лет. Хоть Рурк уже и 71-летний старик, он оставался красивым и вполне мог завоевать любую женщину. Но остановился на Макаренко, что подтверждает устоявшееся мнение о внеземной красоте россиянок. Однако пара в конечном итоге рассталась.

После этих отношений Рурк понял, что русские девушки лучшие, и решил подыскать замену для бывшей избранницы. С 2019 года он, предположительно, встречается с некоей другой россиянкой — Ольгой, о которой широкой общественности почти ничего не известно.