Медведев высказался о "голой вечеринке" фразой "Это такая муть"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался обсуждать скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, за участие в которой в итоге звёздам пришлось извиняться. Он назвал тему заезженной и заявил, что ему жалко терять на неё время.

"Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе "Ленте.ру".