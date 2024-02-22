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22 февраля, 11:13

Медведев высказался о "голой вечеринке" фразой "Это такая муть"

Медведев отказался обсуждать "голую вечеринку" Насти Ивлеевой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался обсуждать скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, за участие в которой в итоге звёздам пришлось извиняться. Он назвал тему заезженной и заявил, что ему жалко терять на неё время.

"Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе "Ленте.ру".

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Фастфуд вместо ресторанов и ноль публичности: Life.ru узнал, как живёт Ивлеева после "голой вечеринки"

Напомним, "голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor 21 декабря. Среди гостей засветилось немало известных личностей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Спустя несколько дней в результате общественного резонанса участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Позднее её бизнес подпал под проверку со стороны налоговиков, а сама она начала судиться с производителем своих чипсов и газировки.

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Андрей Бражников
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