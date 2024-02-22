Киркоров засветился в эфире ещё одного телешоу после "очищения" репутации в ДНР
Филипп Киркоров вернулся в телешоу "Конфетка" на ТНТ после поездки в ДНР
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин
Народный артист России Филипп Киркоров появился в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ после своей поездки в ДНР, хотя ранее был исключён из эфиров из-за участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.
"В эту субботу зрители увидят "главного Примадонна" страны. Зрителей ждёт возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова", — сообщили в ТНТ.
Музыкант исполнит хит в дуэте с другим артистом, а судить выступления будет жюри в составе Тимура Родригеза, Вани Дмитриенко и Клавы Коки.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику 13 февраля. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ. Хотя ранее участников "голой вечеринки" лишили права участвовать в телешоу.