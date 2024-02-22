Киркоров засветился в эфире ещё одного телешоу после "очищения" репутации в ДНР Филипп Киркоров вернулся в телешоу "Конфетка" на ТНТ после поездки в ДНР 22 февраля, 10:41 Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Народный артист России Филипп Киркоров появился в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ после своей поездки в ДНР, хотя ранее был исключён из эфиров из-за участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

"В эту субботу зрители увидят "главного Примадонна" страны. Зрителей ждёт возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова", — сообщили в ТНТ.

Музыкант исполнит хит в дуэте с другим артистом, а судить выступления будет жюри в составе Тимура Родригеза, Вани Дмитриенко и Клавы Коки.

Авторы Татьяна Миссуми