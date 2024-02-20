"Вообще позор!": Появление Киркорова в шоу "Маска" вызвало настоящий шквал возмущений

Россияне крайне негативно отреагировали на появление Филиппа Киркорова в жюри шоу "Маска" на телеканале НТВ. Свои гневные комментарии об оскандалившемся певце они оставили под анонсом нового сезона программы на видеохостинге YouTube. Аудитория в один голос заявила: им Киркоров не нужен.

"А для чего там опять Киркоров?" — пишет пользователь.

"С Киркоровым смотреть не будем, коллектив из 450 человек единогласно сказал. Вообще позор! Никто не хочет Филю, а они тащат!" — подхватил следующий комментатор.

Досталось и образу певца — белой рубашке и тёмному костюму. Россияне указывают, что новый образ не поможет артисту.

"Киркоров решил примерить на себя роль мальчика-отличника, а вызывает только негатив с голубым отливом. Позор", — указал юзер.

"Почему-то и в нормальном образе Фил вызывает у меня только отвращение. Сразу и очень! "Маску" не буду даже включать", — добавил другой.