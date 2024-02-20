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20 февраля, 14:36

"Вообще позор!": Появление Киркорова в шоу "Маска" вызвало настоящий шквал возмущений

В Сети возмутились из-за появления Киркорова в шоу "Маска"

Россияне крайне негативно отреагировали на появление Филиппа Киркорова в жюри шоу "Маска" на телеканале НТВ. Свои гневные комментарии об оскандалившемся певце они оставили под анонсом нового сезона программы на видеохостинге YouTube. Аудитория в один голос заявила: им Киркоров не нужен.

"А для чего там опять Киркоров?" — пишет пользователь.

"С Киркоровым смотреть не будем, коллектив из 450 человек единогласно сказал. Вообще позор! Никто не хочет Филю, а они тащат!" — подхватил следующий комментатор.

Досталось и образу певца — белой рубашке и тёмному костюму. Россияне указывают, что новый образ не поможет артисту.

"Киркоров решил примерить на себя роль мальчика-отличника, а вызывает только негатив с голубым отливом. Позор", — указал юзер.

"Почему-то и в нормальном образе Фил вызывает у меня только отвращение. Сразу и очень! "Маску" не буду даже включать", — добавил другой.

В новой "Маске" Киркоров изменился до неузнаваемости, а психолог объяснил, что это не просто так
В новой "Маске" Киркоров изменился до неузнаваемости, а психолог объяснил, что это не просто так

Напомним, после скандальной "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой Филипп Киркоров на время пропал из публичного пространства, однако спустя время певец посетил Донецкую Народную Республику, где передал гуманитарную помощь и исполнил песню для раненых военнослужащих. Кроме того, артист побывал в детском социальном центре и разрушенном украинским обстрелом ДК "Шахтёр", где выступал на заре карьеры.

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ntv.ru

Матвей Константинов
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