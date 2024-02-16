В новой "Маске" Киркоров изменился до неузнаваемости, а психолог объяснил, что это не просто так

Уже в это воскресенье на экраны вернётся любимое миллионами шоу, в котором нужно угадывать артистов, прячущихся в ярких и сказочных костюмах. Интересно, что после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой Филиппу Бедросовичу угрожали исключением из "Маски". Однако, как мы видим в тизере нового сезона шоу, в жюри звезду всё же оставили. Вот только новый образ поп-короля всех убил.

От былой помпезности Киркорова не осталось и следа. Как и от его блонда. В кадре артист появился брюнетом в достаточно тёмном, даже мрачном костюме. Нет ни перьев, ни блёсток. Филипп заболел или что с ним стало?

Как и зачем Филипп Киркоров так резко сменил образ в новой "Маске"? Фото © ntv.ru

"Разбирая поведение и смену имиджа Филиппа Киркорова, мы должны отталкиваться от извинения, которое публично принёс артист. При этом оно мало похоже на раскаяние. Скорее это демонстративное, показное выступление. Артист не считает своё поведение проступком, а скорее воспринимает его как некий урок. Оно выглядит как вынужденное принятие текущих "правил игры", когда эпатаж и откровение не в моде", — считает психолог Инна Мирная.

Получается, схожесть с молодым Юдашкиным, как уже начали называть новый наряд Киркорова в Сети, ошибочная? Его чёрный цвет — это не траур по былой славе, а лишь показатель принятия? Получается, теперь Филипп строит из себя великомученика?

Останется ли Киркоров в новом сезоне шоу "Маска"? Фото © ntv.ru

Интернет-порталу "Страсти" психолог резюмирует следующее: "Костюм с галстуком вместо блестящих нарядов — просто желание показать, насколько безосновательными были обвинения в его адрес".