Звезда "Дома-2" впала в кому в День всех влюблённых Звезда "Дома-2" Фаломин попал в больницу с передозировкой наркотиков 16 февраля, 08:14 Александр Фаломин. Обложка © Vk / Марина Ткачева

Звезда телепроекта "Дом-2" Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюблённых. Как пишет Mash, у него диагностировали сильную передозировку наркотиков.

Скорая подобрала 41-летнего Фаломина днём 14 февраля на улице в Москве. Мужчина бредил и буянил, в больнице его сразу подключили к ИВЛ. Анализы показали, что Фаломин, который также является полупрофессиональным бодибилдером, чуть не умер от микса наркотика и противоэпилептического препарата.

Сейчас состояние Фаломина улучшилось, его жизни ничего не угрожает.

А ранее ещё один бывший участник телешоу "Дом-2" Алексей Авдеев заявил, что перенёс инсульт и потерял речь. Теперь он общается с фанатами при помощи записок, а также мычит вместо слов. Однако пользователи не спешат верить в его болезнь.

Авторы Александра Вишнякова