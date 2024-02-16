Сатирик Геннадий Хазанов зачитал стихи о Родине на вечере в Москве и опроверг эмиграцию

Сатирик Геннадий Хазанов опроверг сообщения СМИ об эмиграции из России после начала спецоперации на Украине. В беседе с SHOT он заявил, что не понимает суть претензий к нему у общественников.

Накануне Хазанов провëл творческий вечер в московском Театре музыки и поэзии. Мероприятие анонсировалось под названием "Нездешние вечера", однако перед самым началом его изменили на "Женщины моей судьбы". Вечер начался с опозданием на полчаса. Во время концерта артист несколько раз сетовал на то, что "кто-то" на него жалуется, и предполагал, что это может стать его последним выступлением. Сатирик в ходе творческого вечера зачитал собственные стихи о России и среди "женщин своей судьбы" упомянул свою давнюю подругу Аллу Пугачёву. Он заметил, что не собирается снимать портрет Примадонны со стены Театра эстрады, худруком которого является, поскольку не видит для этого "никаких оснований".