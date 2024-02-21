Семейная тайна: Какие русские звёзды годами скрывали внебрачных детей У некоторых отечественных селебрити есть внебрачные дети, информация о существовании которых годами держалась в тайне. Life.ru рассказывает о звёздных родителях, кого разоблачили в скрывании наследников. 21 февраля, 15:30 Кто из отечественных звёзд давно стал родителем, но решил сохранить этот секрет? Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Анна Салынская

У отдельных российских звёзд есть две жизни: публичная и тайная, о которой фанаты ничего не знают. Поэтому периодически на поверхность всплывают подробности об их "новых" детях, рождённых вне брака. Кто из известных отечественных актёров, ведущих и представителей других сфер имеет тайных наследников?

1. Актёр Владимир Меньшов

Внебрачный ребёнок, предположительно, есть у Владимира Меньшова — это сын. Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Разговоры о неизвестном ранее наследнике артиста начались в 2017 году. На телепередаче "Судьба человека" стало известно, что внебрачного сына зовут Александр. Он родился в 1977 году от актрисы Людмилы Туевой. С ней Меньшов, предположительно, закрутил роман во время расставания с женой.

Но вскоре отношения известного актёра с Туевой закончились. Чуть позже она узнала о своей беременности и решила оставить ребёнка. Сейчас актриса с сыном на алименты и какое-либо наследство Меньшова не претендуют.

2. Актёр Александр Михайлов

Сколько внебрачных детей у Михайлова? Фото © ТАСС / Елена Никитченко

У артиста есть внебрачная дочь, которую зовут Анастасия. Её мать — Ольга Кузнецова. Предполагалось, что артист женится на своей избраннице, но этого в конечном итоге не произошло.

Найти подтверждение тому, что Анастасия действительно дочь великого актёра Михайлова, несложно. Она носит фамилию отца, и в свидетельстве о рождении официально указано, что они родственники. Михайлов поступил с девушкой как настоящий мужчина: взял её на поруки и сейчас заботится, помогает развиваться в актёрской деятельности.

3. Актёр Дмитрий Нагиев

Детей у Нагиева несколько, среди них есть и внебрачные. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По официальной информации, у артиста есть только один ребёнок — сын Кирилл. Однако в 2020 году в СМИ появилась информация, что у артиста, предположительно, есть дочка, которой сейчас 11 лет. Её матерью может быть девушка по имени Анна Спектор. Однако она не ведёт публичную жизнь, поэтому фотографии с изображением ребёнка Нагиева в руки сотрудников средств массовой информации не попадали.

Также у актёра, предположительно, есть ещё один внебрачный ребёнок — мальчик по имени Марк. Он родился от возможного союза известного актёра с Натальей Коваленко.

4. Артист Сергей Безруков

Дети у Безрукова есть как рождённые официально, так и внебрачные. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В 2013 году многие СМИ опубликовали информацию о тайных наследниках Безрукова. У него, предположительно, есть двое детей, рождённых вне брака: девочка по имени Саша и сын Ваня. Возможная мать — артистка из Санкт-Петербурга Кристина Смирнова.

На протяжении долгих лет Безруков не публиковал информацию о своей семье. Однако в 2016 году поделился с общественностью, что у него есть дети. В официальном браке у Безрукова с режиссёром Анной Матисон четверо малышей. Но если слухи о внебрачных наследниках правдивы, то актёр — многодетный отец с шестью детьми.

5. Певец Александр Серов

У Серова дети, рождённые вне брака, тоже есть, но он с ними не общается. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский исполнитель официально является отцом только одной дочери. Однако, предположительно, у артиста есть и другие наследницы, причём взрослые — Кристил Тилер (33 года) и Алиса Аришина (31).

Отношения с внебрачными дочками у Серова напряжённые. Тилер он не признаёт и считает, что её мать мечтает только о деньгах. С Аришиной артист пытался выйти на контакт, но наследница сама от отца отгородилась.

Ранее Life.ru писал про восемь опустившихся на дно звёздных отпрысков, ставших разочарованием своих родителей. Посмотрите, от кого россияне ловят кринж!

Авторы Никита Фартов