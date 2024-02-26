5 самых знаменитых альфонсов России, о которых все знают, но закрывают глаза

От скандальных браков до шокирующих разводов. Собрали пять историй российского шоу-бизнеса об альфонсах, которые держат в напряжении, вызывают улыбку и заставляют задуматься о ценности настоящих отношений...

Гоген Солнцев и его вереница свадеб

Знаменитые альфонсы России: кто они? Свадьба Гогена Солнцева и Полины Давыдовой в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Гоген Солнцев, чьё имя часто фигурирует в заголовках таблоидов, прославился не столько своими творческими начинаниями, сколько бурной личной жизнью. Скандальный брак с пенсионеркой Екатериной Терешкович, который многие считали лишь пиар-акцией, вскоре привёл к не менее обсуждаемому разводу. А следующий шаг Гогена — союз с дочерью Екатерины, Полиной, — только добавил масла в огонь. Солнцев, по его словам, уже покинул "царство старух", но из королевства скандалов он вряд ли когда-то уедет, ведь на этом держится его имидж.

Роман Архипов — бывший фронтмен с богатой подругой

Топ-5 скандальных историй о звёздных альфонсах. Певец Роман Архипов и его супруга Алиса Огородникова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Роман Архипов, известный как участник некогда популярной группы "Челси", решил не отказываться от хорошей жизни и после ухода с большой сцены. Его связь с дочерью миллионера Леонида Огородникова в очередной раз подтверждает тезис о том, что в мире звёзд часто выгодные союзы не редкость. Роман и Алиса, по слухам, сблизились не только на музыкальном, но и на личном уровне, что, несомненно, играет на руку обеим сторонам.

Прохор Шаляпин и его поиски "золотого сердца"

Альфонсы в российском шоу-бизнесе: вскрытие фактов. Певец Прохор Шаляпин. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Прохор Шаляпин, известный участник "Фабрики звёзд", сумел привлечь внимание общественности не только своими музыкальными достижениями, но и романами с состоятельными дамами. Шаляпин открыто признаётся в поисках женщины не только с большим сердцем, но и с кошельком не меньше. Ну а кто святой?

Дмитрий Иванов — теннисист, игравший в любовь

Как живут и кого любят самые известные альфонсы. Певица Лолита Милявская и её супруг — спортсмен Дмитрий Иванов (2016 год). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

История Дмитрия Иванова, экс-супруга знаменитой певицы Лолиты Милявской, напоминает сценарий к драматическому фильму. Обвинения в тайных связях и вовлечении в секты, развод, лишение спонсорской поддержки — отношения парочки когда-то были одними из самых обсуждаемых. Но если Лолита до сих пор попадает в заголовки новостей, то где её бывший?

Андрей Сорока — муж в тени звёздного света

Светские романы и браки: когда любовь смешивается с выгодой. Актриса Мария Миронова, актёр Андрей Сорока. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Kino-teatr

Андрей Сорока, муж актрисы Марии Мироновой, стал известен широкой публике только благодаря своему браку. Их отношения, которые начались в рабочей плоскости, быстро переросли в личные, и вскоре Андрей обзавёлся не только знаменитой женой, но и всеми прелестями звёздной жизни. Сорока, по мнению многих, стал ярким примером того, как брак может кардинально изменить жизнь человека.

В этих историях есть и романтика, и драматизм, и много-много моральных вопросов, на которые героям приходится отвечать на постоянной основе. Они заставляют задуматься, где заканчивается искренняя любовь и начинается стремление к выгоде. И пусть каждый сделает свои выводы.