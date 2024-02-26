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26 февраля, 13:14

"Не удивляет": Режиссёр объяснила феномен успеха Ивана Янковского

Режиссёр Франк: Феномен успеха Ивана Янковского заключается в работоспособности

Актёр Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Феномен успеха актёра Ивана Янковского заключается в его работоспособности. Такое мнение выразила режиссёр Александра Франк.

В 2019 году она закончила работу над фильмом "Он+Она", в котором Янковский сыграл в эпизоде. Спустя пять лет же артист стал одной из главных звёзд российского кино.

"Как только он расположился в кресле на проекте "КиноТест", стало сразу понятно, насколько серьёзно он относится к профессии. Успех Ивана меня очень радует и совсем не удивляет. Его феномен в работоспособности и не разбазаривании своего таланта на всякие промежуточные проекты", — подчеркнула Франк в беседе с порталом "Страсти".

"Мэтры на то и мэтры": Янковский ответил Кологривому на критику именитых советских артистов
"Мэтры на то и мэтры": Янковский ответил Кологривому на критику именитых советских артистов

Последние несколько лет Иван Янковский активно снимается в кино и сериалах. Зрители полюбили артиста по работам в фильмах "Текст", "Чемпион мира", "Союз спасения" и "Фишер". Что известно о личной жизни Янковского, читайте в материале Life.ru.

Никита Осипов
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