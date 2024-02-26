"Не удивляет": Режиссёр объяснила феномен успеха Ивана Янковского
Режиссёр Франк: Феномен успеха Ивана Янковского заключается в работоспособности
Актёр Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Феномен успеха актёра Ивана Янковского заключается в его работоспособности. Такое мнение выразила режиссёр Александра Франк.
В 2019 году она закончила работу над фильмом "Он+Она", в котором Янковский сыграл в эпизоде. Спустя пять лет же артист стал одной из главных звёзд российского кино.
"Как только он расположился в кресле на проекте "КиноТест", стало сразу понятно, насколько серьёзно он относится к профессии. Успех Ивана меня очень радует и совсем не удивляет. Его феномен в работоспособности и не разбазаривании своего таланта на всякие промежуточные проекты", — подчеркнула Франк в беседе с порталом "Страсти".
Последние несколько лет Иван Янковский активно снимается в кино и сериалах. Зрители полюбили артиста по работам в фильмах "Текст", "Чемпион мира", "Союз спасения" и "Фишер". Что известно о личной жизни Янковского, читайте в материале Life.ru.