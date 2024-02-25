Поступил не по-пацански: Как Иван Янковский увёл жену у режиссёра Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский счастлив в браке с коллегой по цеху, но им пришлось несладко в начале отношений. Life.ru рассказывает подробнее о личной жизни популярного актёра. 24 февраля, 21:43 Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivanfilippovich

Иван Янковский последние несколько лет активно снимается в громких кино и сериалах. Зрители его полюбили по работам в картинах "Текст", "Чемпион мира", "Союз спасения" и "Фишер". Роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале "Слово пацана" сделала его настоящей мегазвездой. Особенно много у 33-летнего актёра появилось поклонниц, которые хотят знать всё о личной жизни кумира. Об этом и расскажем.

Романы с дочерьми крутых бизнесменов

Иван начал сниматься в кино достаточно рано. Это и неудивительно. Ведь он вырос в актёрской семье: его дед — Олег Янковский — народный артист СССР, а родители — актёры Филипп Янковский и Оксана Фандера. Иван продолжил династию и был всегда на виду.

Поэтому Янковский-младший пользовался популярностью у прекрасной половины человечества. Однако почти все его романы были с известными девушками.

Иван Янковский, Оксана Фандера и Филипп Янковский. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivanfilippovich

Сначала Иван встречался с Камиллой Байсаровой, дочерью бизнесмена Руслана Байсарова, который состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте и имеет от неё сына. После этого романа Янковского подозревали в интрижке с коллегой Анной Чиповской. Правда, в СМИ эту информацию они так и не подтвердили. Крутил роман Янковский и с дочерью бизнесмена Расула Будунова Алисой. Однако и эти отношения оказались недолгими.

Длительный союз у актёра сложился с дочкой фронтмена рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Верой Панфиловой. С ней он познакомился в ГИТИСе, где оба учились. Молодые люди даже планировали расписаться, но они то сходились, то расходились. В один из моментов расставания у Янковского был роман с Александрой Новиковой, дочерью известного ресторатора.

Пара часто выходила в свет вместе, но отношения быстро сошли на нет. Саша как раз познакомилась с будущим мужем, рэпером Feduk, а Иван вернулся к Панфиловой. Казалось, что на этот раз влюблённые сошлись окончательно. Но их отношения зашли в тупик, и в 2020 году стало известно, что они расстались, так как в жизни Ивана произошла судьбоносная встреча.

Увёл жену у режиссёра

На съёмках "Чемпиона мира" Янковский познакомился с Дианой Пожарской, известной по сериалу "Отель "Элеон". В фильме о легендарном противостоянии гроссмейстеров Анатолия Карпова и Виктора Корчного они сыграли мужа и жену. Любовь на съёмочной площадке перетекла в жизнь. Однако на момент знакомства девушка была замужем за режиссёром Артёмом Аксёненко, а Иван ещё встречался с Панфиловой. Но поклонники начали замечать, что актёр ставит много лайков на странице Дианы и пишет ей слишком милые комментарии.

Супруги Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivanfilippovich

При этом сами звёзды о личной жизни предпочитали не говорить совсем, чем только подогревали и без того повышенный интерес поклонников. Их роман, видимо, развивался очень бурно. Спустя всего год, в 2021-м, Янковский и Пожарская официально расписались и стали родителями. У них появился сын, которого назвали Олегом в честь деда.

— Сына назвали Олегом. Полный тёзка деда получился. Это очень трогательно. Я хотел бы, чтоб он сам решил, чем хочет заниматься. Но, когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что он станет некоей реинкарнацией деда. Учитывая внимание, которое Олег Иванович посвятил мне, этого оказалось немало. Сын похож на него сильно. Магическим образом всё срослось, — признался Иван в одном из своих интервью.

Диана Пожарская и Иван Янковский на презентации в кинотеатре. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivanfilippovich

Сейчас этот союз считается одним из самых крепких и красивых в актёрском мире. Иван и Диана ведут достаточно закрытый образ жизни. Даже свадьбу сыграли тайно. Поклонники пары узнали о браке только после того, как актёры появились с обручальными кольцами на мероприятии. При этом они регулярно признаются публично в любви друг другу через соцсети. А в интервью Надежде Стрелец Иван так говорил о супруге: "Она целостная, мудрая, спокойная, несуетящаяся, правильно расставившая приоритеты, абсолютно непохожая на актрису в привычном понимании. Смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране или ещё где-то… Смысл жизни в каких-то других вещах. Она это прекрасно понимает, чувствует эту территорию, психологически очень правильно чувствует жизнь. При всём при том какая она замечательная, прекрасная, светлая, добрая, она жизненную фишку эту сечёт".

Авторы Кира Громова