Слепая фортуна: Куда пропала секс-символ советского кино Кондулайнен Лайф рассказывает, как сейчас живёт заслуженная артистка России, почему забыла имена сыновей и училась жить заново после тяжкой болезни. 26 января, 21:43 Актриса Елена Кондулайнен. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Елена Кондулайнен — главный секс-символ советской киноиндустрии. За ней всегда охотились режиссёры, а поклонников было хоть отбавляй. Славу яркая блондинка, которая часто снималась обнажённой, получила благодаря роли в фильме "Сто дней до приказа". Также она запомнилась многим по работам в "Человеке К", "Дафнисе и Хлое". Всего она снялась более чем в 40 картинах.

Однако популярность и красота не сделали её счастливой женщиной. Заслуженная артистка РФ так и не смогла найти свою вторую половинку. Ей приписывали романы со многими известными личностями, включая политика Владимира Жириновского, актёра Ивара Калныньша и певца Богдана Титомира. Но замуж Елена выходила четыре раза и за мужчин, совершенно далёких от публичной жизни и известности. Родила она двоих сыновей. Сейчас у актрисы уже есть внуки. И именно их она называет своим большим счастьем в жизни.

Кондулайнен давно уже не снимается в кино, но активно играет в театре и принимает участие в телевизионных программах, таких как "Модный приговор", "Привет, Андрей!", "Звёзды сошлись", "Секрет на миллион" и другие. Но вот последние несколько лет Елену крайне редко можно увидеть на публике. Дело в том, что некогда секс-символ восстанавливается после тяжёлой болезни.

Забыла имена сыновей

В 2020 году Кондулайнен сразил инсульт. Актрисе стало плохо во время встречи с друзьями в ресторане. Елена просто оглянулась посмотреть, кто прошёл за её спиной, как всё тело в момент онемело и появились галлюцинации. Звезду ТВ экстренно доставили в больницу, где Елена впала в кому и чудом выжила.

Актриса Елена Кондулайнен с сыном Александром. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

"Я не помнила, что у меня сыновья, как их зовут. Да и в больнице — тогда был локдаун — никто не мог сказать мне, кто я. Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок, я не могла петь, интонировать", — призналась актриса в интервью Андрею Малахову на телеканале "Россия-1".

После выписки из больницы "русская Мэрилин Монро" проходила долгий курс реабилитации, на который тратила большие деньги. Из-за инсульта она не могла самостоятельно ходить.

— Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванную. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались. Горечь во рту была год, я ела, потому что надо было есть, — рассказывала Елена Малахову.

Научиться жить заново

Восстановление длилось медленно, и не всё сразу получалось. К тому же во время одного из занятий в бассейне Елена упала и сломала руку. Но артистка не теряла оптимизма и делала всё, что рекомендовали ей врачи.

Актриса Елена Кондулайнен. Фото © ntv

Перенесённый инсульт сказался и на внешности секс-символа СССР. У неё вылез один глаз. Актриса даже не могла смотреть на себя в зеркало, но взялась и решила эту проблему со специалистами. До сих пор Кондулайнен до конца не оправилась от инсульта. Правая сторона тела так и не восстановилась. Актрисе пришлось научиться писать и делать всё левой рукой. Этот тяжёлый этап в жизни заставил некогда яркую артистку полностью изменить свой образ жизни.

"У меня была домработница. Я поняла, что с ней никогда не выздоровею. Она всё за меня делала. А теперь я убираю квартиру и хожу в магазин сама. Не думала, что могу подметать пол. Я же звезда! А сейчас — с удовольствием", — говорила Кондулайнен в эфире программы "Звёзды сошлись".

Также Елена теперь каждый день встаёт в шесть утра, занимается спортом и правильно питается. Спать ложится после 19:00. Это уже знают все её близкие, поэтому не звонят и не беспокоят её по вечерам.

Осенью 2023 года в СМИ появились новости, что Кондулайнен пропала без вести. Тревогу забили её коллеги и друзья, которые не смогли дозвониться до артистки. Позже оказалось, что врачи разрешили Елене летать и она отправилась в Тунис, чтобы укрепить своё здоровье.

Авторы Кира Громова