Не нахлебницы: 5 молодых жён, кто не сел на шею своим знаменитым старым мужьям
В обществе сложилось негативное мнение насчёт молодых (и не очень) жён российских селебрити. Многие считают, что они нахлебницы, неспособные работать. Life.ru рассказывает про представительниц отечественного бомонда, которые разрушили эти стереотипы.
Даже тем девушкам, которые вышли замуж за богатого мужчину, хочется реализоваться в жизни. Поэтому далеко не все жёны российских звёзд сидят у них на шее. Кто из светских львиц зарабатывает на жизнь самостоятельно?
1. Жена Петросяна (78 лет) Татьяна Брухунова (34 года)
Жена Петросяна работает в сфере искусства. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova
Молодая супруга комика Евгения Петросяна с раннего возраста привыкла добиваться в жизни всего сама. Она получила базовое образование в Туле, а затем переехала в столицу России, где поступила в Московский государственный институт культуры.
Знакомство со знаменитым комиком произошло, когда Брухунова попала в Театр эстрадных миниатюр. Там молодая девушка и повстречалась со своим избранником. Спустя несколько лет у Татьяны завязались отношения с Петросяном, а вскоре она и вовсе была назначена директором театра. Там под началом супруга работает до сих пор.
2. Супруга певца Михаила Шуфутинского (75 лет) Светлана Уразова (47 лет)
Жена Шуфутинского хоть и не очень молодая, но зарабатывать деньги умеет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Молодая супруга легендарного музыканта совмещает сразу несколько профессий. Во-первых, она руководит огромным особняком исполнителя. Во-вторых, помогает Шуфутинскому в творческой деятельности. Женщина следит за тем, чтобы танцевальная группа справлялась со своими задачами на ура, занимается PR-сопровождением именитого супруга и некоторыми административными вопросами, связанными с концертами.
На этом молодая жена не только зарабатывает деньги, но и получает за свой труд щедрое вознаграждение от мужа. На руках и шее Уразовой не раз замечали дорогостоящие бриллианты.
3. Жена телеведущего Александра Гордона (60 лет) София Каландадзе (22 года)
У Александра Гордона жена ещё учится в институте, но уже работает арфисткой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiya_kalandadze
Пара узаконила отношения в 2022 году. На момент знакомства с Александром Гордоном девушке было всего 20 лет. По профессии Каландадзе арфистка. Даже после брака с богатым и успешным телеведущим Гордоном София делает шаги в профессиональной деятельности — учится в музыкально-педагогическом институте. Возможно, в будущем она будет играть на арфе в каком-нибудь именитом оркестре.
4. Супруга певца Сергея Жукова (47 лет) Регина Бурд (38 лет)
Жена Жукова стала кулинаром и открыла свой бизнес. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Вторая супруга фронтмена группы "Руки вверх!" не сидит на шее у супруга. В ранние годы Регина пела в составе группы "Сливки", но позже завершила музыкальную карьеру. Однако это не помешало ей продолжить реализовываться в жизни.
Благодаря поддержке Жукова экс-певица создала небольшую сеть кондитерских магазинов. Сейчас они пользуются популярностью у москвичей, поскольку там создают вкусные авторские десерты.
Жена певца Игоря Николаева (64 года) Юлия Проскурякова (41 год)
Жена Николаева хочет стать суперзвездой, но пока безуспешно. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Супруга любимого мужчины многих российских женщин пытается реализовать себя в сфере искусства. Юлия регулярно записывает новые треки, участвует в концертах супруга и даже пытается стать режиссёром, для чего и окончила ГИТИС.
Пока дорасти до звезды федерального масштаба Проскурякова не смогла, но всё равно довольно часто появляется на сцене вместе с мужем. Такие выступления наверняка приносят девушке неплохой доход.
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ТАСС / Александр Щербак, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova