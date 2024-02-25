Не нахлебницы: 5 молодых жён, кто не сел на шею своим знаменитым старым мужьям

Даже тем девушкам, которые вышли замуж за богатого мужчину, хочется реализоваться в жизни. Поэтому далеко не все жёны российских звёзд сидят у них на шее. Кто из светских львиц зарабатывает на жизнь самостоятельно?

1. Жена Петросяна (78 лет) Татьяна Брухунова (34 года)

Жена Петросяна работает в сфере искусства. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova

Молодая супруга комика Евгения Петросяна с раннего возраста привыкла добиваться в жизни всего сама. Она получила базовое образование в Туле, а затем переехала в столицу России, где поступила в Московский государственный институт культуры.

Знакомство со знаменитым комиком произошло, когда Брухунова попала в Театр эстрадных миниатюр. Там молодая девушка и повстречалась со своим избранником. Спустя несколько лет у Татьяны завязались отношения с Петросяном, а вскоре она и вовсе была назначена директором театра. Там под началом супруга работает до сих пор.

2. Супруга певца Михаила Шуфутинского (75 лет) Светлана Уразова (47 лет)

Жена Шуфутинского хоть и не очень молодая, но зарабатывать деньги умеет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Молодая супруга легендарного музыканта совмещает сразу несколько профессий. Во-первых, она руководит огромным особняком исполнителя. Во-вторых, помогает Шуфутинскому в творческой деятельности. Женщина следит за тем, чтобы танцевальная группа справлялась со своими задачами на ура, занимается PR-сопровождением именитого супруга и некоторыми административными вопросами, связанными с концертами.

На этом молодая жена не только зарабатывает деньги, но и получает за свой труд щедрое вознаграждение от мужа. На руках и шее Уразовой не раз замечали дорогостоящие бриллианты.

3. Жена телеведущего Александра Гордона (60 лет) София Каландадзе (22 года)

У Александра Гордона жена ещё учится в институте, но уже работает арфисткой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiya_kalandadze

Пара узаконила отношения в 2022 году. На момент знакомства с Александром Гордоном девушке было всего 20 лет. По профессии Каландадзе арфистка. Даже после брака с богатым и успешным телеведущим Гордоном София делает шаги в профессиональной деятельности — учится в музыкально-педагогическом институте. Возможно, в будущем она будет играть на арфе в каком-нибудь именитом оркестре.

4. Супруга певца Сергея Жукова (47 лет) Регина Бурд (38 лет)

Жена Жукова стала кулинаром и открыла свой бизнес. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Вторая супруга фронтмена группы "Руки вверх!" не сидит на шее у супруга. В ранние годы Регина пела в составе группы "Сливки", но позже завершила музыкальную карьеру. Однако это не помешало ей продолжить реализовываться в жизни.

Благодаря поддержке Жукова экс-певица создала небольшую сеть кондитерских магазинов. Сейчас они пользуются популярностью у москвичей, поскольку там создают вкусные авторские десерты.

Жена певца Игоря Николаева (64 года) Юлия Проскурякова (41 год)

Жена Николаева хочет стать суперзвездой, но пока безуспешно. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Супруга любимого мужчины многих российских женщин пытается реализовать себя в сфере искусства. Юлия регулярно записывает новые треки, участвует в концертах супруга и даже пытается стать режиссёром, для чего и окончила ГИТИС.

Пока дорасти до звезды федерального масштаба Проскурякова не смогла, но всё равно довольно часто появляется на сцене вместе с мужем. Такие выступления наверняка приносят девушке неплохой доход.