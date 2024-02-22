Следите за словами: 8 ужасных комплиментов, за которые девушка даст только по лицу

Научиться делать комплименты, которые заставят женщину улыбнуться, непросто. Нужно развивать коммуникативные навыки и часто практиковаться в общении с представительницами прекрасного пола. Но можно поступить проще: чтобы не опозориться перед дамой, достаточно хотя бы не произносить восемь этих фраз.

1. "Отлично сегодня выглядишь"

Комплименты девушке нужно говорить очень осторожно, иначе она подумает, что страшная. Фото © Freepik

Мужчины часто допускают ошибку, когда произносят такую фразу. В ней, за исключением слова "сегодня", ничего плохого нет. Но вместе с ним получается, что в другие дни девушка выглядит некрасиво.

Чтобы не разозлить даму, лучше говорить: "Отлично выглядишь". Так девушка поймёт, что красивая всегда.

2. "Ты такая стройная в этом платье"

Грубейшая ошибка из того же разряда, что и прошлая. Исходя из женской логики, получается, что в любой другой одежде дама смотрится ужасно. Чтобы не создавалось такое впечатление, нужно говорить: "Тебе очень идёт это платье".

3. "Ты отлично выглядишь для своего возраста"

Красивые комплименты девушке должны быть сформулированы так, чтобы не подчёркивать её возраст. Фото © Freepik / kroshka__nastya

Часто мужчины говорят эту фразу на первом свидании и обижают женщину. Её можно понять, ведь с помощью такой формулировки парень как бы намекает, что его спутница на самом деле старая и это заметно.

Чтобы не отвернуть даму от себя ещё на первой встрече, лучше сказать: "Ты очень молодо выглядишь". Тогда формулировка будет звучать тактичнее.

4. "В жизни ты красивее, чем на фото"

Со стороны фраза выглядит безобидной, и вроде бы в неё вшит комплимент, однако есть одно но. Получается, что фотографии в соцсетях у девушки некрасивые и на них она кажется уродиной.

Чтобы не создавалось такое впечатление, нужно переформулировать комплимент следующим образом: "В жизни ты такая же красивая, как в соцсетях".

5. "Твои ноги как спички", "У тебя красивый большой нос", "У вас чистые волосы"

Комплименты девушке своими словами нужно формулировать так, чтобы не было двусмысленности. Фото © Freepik / lookstudio

Никакого абьюзивного подтекста ни в одной из фраз нет. В целом такие комплименты могут быть засчитаны в вашу пользу, но есть один минус: они не вызовут улыбку у девушки из-за двусмысленности. Какой даме понравится, что её ноги сравнивают со спичками (которые в любой момент могут сломаться)?

Поэтому важно правильно формулировать комплименты, чтобы они не звучали странно. Вместо сравнения ног со спичками и подчёркивания размеров носа можно сказать: "Девушка, у вас такие стройные ножки / аккуратные черты лица / красивая причёска". Смысл фраз примерно такой же, как первоначальный, но зато комплимент точно поднимет настроение и вызовет улыбку.

6. "Ты так аппетитно выглядишь"

Во время произнесения фразы вы наверняка преследуете благую цель: хотите похвалить женщину за то, что у неё красивая фигура. Но из-за того, что слова подобраны не совсем корректно, они могут быть восприняты неправильно. Дама подумает, что вы считаете её полной.

Гораздо лучше сказать: "У тебя такая подтянутая/красивая фигура". Формулировка сразу воспринимается положительно, и девушка понимает, что её считают стройной.

7. "Ты так похудела"

Комплимент девушке о её красоте не должен быть связан с лишним весом. Фото © Freepik

Комплимент можно говорить только девушке, с которой вы уже встречаетесь. И то если она раньше была полной и занималась в зале, чтобы специально сбросить вес, а теперь ждёт похвалы.

Но если видите женщину пока ещё нечасто, то комментировать её физическую форму в таком ключе не рекомендуется. Эти слова будут автоматически восприняты как невербальная агрессия с вашей стороны. Дама подумает, что слишком худая или раньше была полной.

8. "Ты стала красивее"

Комплименты девушке в переписке не должны ставить под сомнение её красоту. Фото © Freepik

Если скажете такое, дама сразу разозлится и спросит: "А раньше что, была страшной?" С помощью такой формулировки вы как бы намекаете женщине, что она ужасно выглядела в прошлом.

Естественно, никому не хочется слышать, что раньше он был страшным. Поэтому, чтобы не обидеть даму, лучше использовать фразу "Красиво выглядишь" — она более нейтральная.