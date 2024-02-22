Следите за словами: 8 ужасных комплиментов, за которые девушка даст только по лицу
Каждому мужчине нужно учиться говорить красиво. Иначе, вместо того чтобы понравиться девушке, можно, наоборот, разозлить её. Life.ru рассказывает про восемь фраз, которые точно не стоит высказывать даме, если не хотите получить пощёчину.
Научиться делать комплименты, которые заставят женщину улыбнуться, непросто. Нужно развивать коммуникативные навыки и часто практиковаться в общении с представительницами прекрасного пола. Но можно поступить проще: чтобы не опозориться перед дамой, достаточно хотя бы не произносить восемь этих фраз.
1. "Отлично сегодня выглядишь"
Комплименты девушке нужно говорить очень осторожно, иначе она подумает, что страшная. Фото © Freepik
Мужчины часто допускают ошибку, когда произносят такую фразу. В ней, за исключением слова "сегодня", ничего плохого нет. Но вместе с ним получается, что в другие дни девушка выглядит некрасиво.
Чтобы не разозлить даму, лучше говорить: "Отлично выглядишь". Так девушка поймёт, что красивая всегда.
2. "Ты такая стройная в этом платье"
Грубейшая ошибка из того же разряда, что и прошлая. Исходя из женской логики, получается, что в любой другой одежде дама смотрится ужасно. Чтобы не создавалось такое впечатление, нужно говорить: "Тебе очень идёт это платье".
3. "Ты отлично выглядишь для своего возраста"
Красивые комплименты девушке должны быть сформулированы так, чтобы не подчёркивать её возраст. Фото © Freepik / kroshka__nastya
Часто мужчины говорят эту фразу на первом свидании и обижают женщину. Её можно понять, ведь с помощью такой формулировки парень как бы намекает, что его спутница на самом деле старая и это заметно.
Чтобы не отвернуть даму от себя ещё на первой встрече, лучше сказать: "Ты очень молодо выглядишь". Тогда формулировка будет звучать тактичнее.
4. "В жизни ты красивее, чем на фото"
Со стороны фраза выглядит безобидной, и вроде бы в неё вшит комплимент, однако есть одно но. Получается, что фотографии в соцсетях у девушки некрасивые и на них она кажется уродиной.
Чтобы не создавалось такое впечатление, нужно переформулировать комплимент следующим образом: "В жизни ты такая же красивая, как в соцсетях".
5. "Твои ноги как спички", "У тебя красивый большой нос", "У вас чистые волосы"
Комплименты девушке своими словами нужно формулировать так, чтобы не было двусмысленности. Фото © Freepik / lookstudio
Никакого абьюзивного подтекста ни в одной из фраз нет. В целом такие комплименты могут быть засчитаны в вашу пользу, но есть один минус: они не вызовут улыбку у девушки из-за двусмысленности. Какой даме понравится, что её ноги сравнивают со спичками (которые в любой момент могут сломаться)?
Поэтому важно правильно формулировать комплименты, чтобы они не звучали странно. Вместо сравнения ног со спичками и подчёркивания размеров носа можно сказать: "Девушка, у вас такие стройные ножки / аккуратные черты лица / красивая причёска". Смысл фраз примерно такой же, как первоначальный, но зато комплимент точно поднимет настроение и вызовет улыбку.
6. "Ты так аппетитно выглядишь"
Во время произнесения фразы вы наверняка преследуете благую цель: хотите похвалить женщину за то, что у неё красивая фигура. Но из-за того, что слова подобраны не совсем корректно, они могут быть восприняты неправильно. Дама подумает, что вы считаете её полной.
Гораздо лучше сказать: "У тебя такая подтянутая/красивая фигура". Формулировка сразу воспринимается положительно, и девушка понимает, что её считают стройной.
7. "Ты так похудела"
Комплимент девушке о её красоте не должен быть связан с лишним весом. Фото © Freepik
Комплимент можно говорить только девушке, с которой вы уже встречаетесь. И то если она раньше была полной и занималась в зале, чтобы специально сбросить вес, а теперь ждёт похвалы.
Но если видите женщину пока ещё нечасто, то комментировать её физическую форму в таком ключе не рекомендуется. Эти слова будут автоматически восприняты как невербальная агрессия с вашей стороны. Дама подумает, что слишком худая или раньше была полной.
8. "Ты стала красивее"
Комплименты девушке в переписке не должны ставить под сомнение её красоту. Фото © Freepik
Если скажете такое, дама сразу разозлится и спросит: "А раньше что, была страшной?" С помощью такой формулировки вы как бы намекаете женщине, что она ужасно выглядела в прошлом.
Естественно, никому не хочется слышать, что раньше он был страшным. Поэтому, чтобы не обидеть даму, лучше использовать фразу "Красиво выглядишь" — она более нейтральная.
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