Как научиться подлизываться к начальству и быстро выпросить повышение: 6 вредных советов

Каждый начальник любит, когда сотрудник относится к нему уважительно, показывает свою благосклонность и даже симпатию. Если научиться правильно выстраивать с боссом коммуникацию и превратить его в своего друга, то стремительного карьерного роста не избежать. Какие приёмы стоит внедрить в своё общение с руководителем?

1. Считайте босса человеком, который знает всё

Чтобы качественно подлизываться, нужно считать босса самым умным. Фото © Freepik

Начальство обожает сотрудников, которые считают его правым во всём. Соглашайтесь с тезисами, которые продвигает руководитель. Поддакивайте на любую идею, никогда не спорьте.

У босса должно сложиться впечатление, что в компании есть только один человек, способный понять его во всём. Если единственной опорой и поддержкой в фирме станете вы, то и сливки соберёте в одиночку — вас точно повысят.

2. Говорите добрые слова

Когда есть повод похвалить босса, им нужно воспользоваться. Если начальник красиво оделся, купил вкусный парфюм или красивую машину, то сделайте несколько комплиментов. Всегда помните, что босс — такой же человек, как и все остальные. Если его похвалить, то он будет ещё больше гордиться своими достижениями и обязательно вспомнит о вас при выборе кандидата на повышение.

3. Периодически заводите разговор

Самый простой способ, как построить карьеру, — периодически говорить с начальником. Фото © Freepik / gpointstudio

Чтобы добиться продвижения по карьерной лестнице, руководитель должен знать сотрудника в лицо. Для этого нужно регулярно общаться с боссом. Причём необязательно отнимать у него много времени. Устраивайте смолл-токи: в течение нескольких минут обсуждайте погоду, последние новости в спорте, политике и экономике или что-нибудь ещё. Такие короткие беседы приблизят вас к руководителю.

Важно выяснить список тем, которые интересны боссу, и заводить диалоги, связанные с ними. Например, если руководитель — фанат футбольной или хоккейной команды, то тоже начните ходить на спортивные мероприятия с её участием. Обсуждайте с начальником прошедшие события. Тогда руководитель поймёт, что вы "свой", и начнёт больше доверять.

4. Поздравляйте с праздниками

На день рождения начальника, как и на другие праздники, нужно устраивать сюрприз. Фото © Shutterstock

На каждый Новый год, 23 Февраля или 8 Марта (в зависимости от пола руководителя) и день рождения нужно дарить презент. Он необязательно должен быть дорогим. Главное, чтобы предмет соответствовал интересам босса. Даже маленький подарок — проявление внимания с вашей стороны. Руководители никогда не забывают тех, кто дарит им презенты.

5. Качественно выполняйте работу и поставленные задачи

Выстраивать личный контакт, конечно, важно, но не стоит забывать и о должностных обязанностях. Если босс даёт определённую задачу, то её нужно выполнять идеально. У руководителя не должно быть ни малейшего повода придраться к вашей работе.

Когда босс заметит, что доверять вам можно не только при общении, но и в рабочих моментах, то вы автоматически превратитесь в его фаворита. Все важные задачи начальник будет давать только вам.

6. Здоровайтесь и прощайтесь с боссом лично

Как подружиться с начальником? Нужно каждый день здороваться и прощаться. Фото © Freepik / pressfoto

По утрам нужно всегда говорить "Доброе утро" и улыбаться. По вечерам — прощаться словами "До свидания и хорошего вечера". Начальник будет видеть, что вы не просто хороший сотрудник, но ещё и как человек "о-го-го", ведь всегда на позитиве и с отличным настроением.

Таких "живчиков" руководство любит. Особенно если начальник сидит в другой комнате и сотрудник идёт к нему через весь офис, чтобы поздороваться или попрощаться.