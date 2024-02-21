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21 февраля, 09:00

День женского счастья 21 февраля: 5 советов для дам, как стать счастливой

Порадуйте сегодня себя, милые дамы! Но не только подарком в виде новой сумочки или вкусного кусочка торта, попробуйте сегодня, в День женского счастья, сделать шаг к новой себе. А как это сделать правильно, расскажет Life.ru.

Все мы стремимся к счастью, но порой упускаем из виду тот факт, что оно не достаётся просто так. Стать счастливым — значит самому сотворить своё благополучие. Для этого необходимо научиться видеть хорошее в малом, искать позитивные моменты в обыденном и научиться воспринимать жизнь под другими углами.

Специально для Life.ru психолог и сексолог Евгения Александрова рассказала, что важно сделать 21 февраля, в День женского счастья, каждой очаровательной представительнице прекрасного пола. Чтобы жизнь заиграла яркими красками и каждое утро начиналось с улыбки.

1. Посмотрите правде в глаза

День женского счастья 21 февраля: как стать счастливой и изменить мышление. Фото © Freepik / lookstudio

День женского счастья 21 февраля: как стать счастливой и изменить мышление. Фото © Freepik / lookstudio

Перестаньте искажать действительность и не обманывайте сами себя. Ответьте на вопросы о своей жизни: "Тот ли мужчина находится рядом со мной?", "Нравится ли мне моя работа?", "Наслаждаюсь ли я своей жизнью?". Честно и открыто признайтесь в том, что ваша жизнь неидеальна, снимая с себя груз самообмана и лжи.

2. Учитесь быть наедине с собой

Самая главная ошибка людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему, как говорит эксперт, это уход в графики, расписания и жёсткий тайминг.

Но, для того чтобы стать на шаг ближе к счастливой жизни, нужно научиться не контролировать каждый свой шаг, а находить время для единения с собой.

Евгения Александрова

Психолог, сексолог

Но, для того чтобы стать на шаг ближе к счастливой жизни, нужно научиться не контролировать каждый свой шаг, а находить время для единения с собой.
Но, для того чтобы стать на шаг ближе к счастливой жизни, нужно научиться не контролировать каждый свой шаг, а находить время для единения с собой.

Сводить себя в заведение, в котором давно хотели побывать; выделить 10-15 минут на прослушивание любимой музыки; прогуляться на свежем воздухе со своими мыслями.

3. Совершенствуйтесь и узнавайте новое

Важно также обучаться новым навыкам, но не для получения информации, а для себя. Если нравится вышивание — вышивайте. Заинтересовались танцами — танцуйте. Давно мечтаете сесть на шпагат — ходите на занятия по растяжке!

4. Занимайтесь самообразованием

5 золотых правил женской психологии, которые помогут наслаждаться жизнью каждый день. Фото © Freepik

5 золотых правил женской психологии, которые помогут наслаждаться жизнью каждый день. Фото © Freepik

"Упадок сил, отсутствие энергии, желания, настроения — это то, с чем сталкиваются многие женщины", говорит сексолог Евгения Александрова. Важно, чтобы каждая уставшая от всего женщина уделяла себе больше времени и внимания, вкладывала силы в собственное познание и обучение. Работа над собой помогает осознавать, насколько сильно меняется мышление в сторону счастливой, значимой, энергичной женщины.

5. Желайте себе только лучшее

Можно поделиться миллионами рабочих советов, но ни один не будет услышан или применён, когда у человека нет настоящего желания обрести счастье.

Евгения Александрова

Психолог, сексолог

Можно поделиться миллионами рабочих советов, но ни один не будет услышан или применён, когда у человека нет настоящего желания обрести счастье.
Можно поделиться миллионами рабочих советов, но ни один не будет услышан или применён, когда у человека нет настоящего желания обрести счастье.

Обвинения всех и вся в своих невзгодах, как утверждает эксперт, без желания изменить ситуацию не приведут к чему-то хорошему. Желайте себе всё самое лучшее, и вы обязательно обретёте счастье. С праздником, дорогие женщины!

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Обложка ©

Flickr / drobotdean

Ольга Годуненко
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