Как не облажаться и подобрать подарок на 23 Февраля, который мужчине точно понравится

День влюблённых, 8 Марта, 23 Февраля — все эти даты требуют творческого подхода к выбору подарка для второй половинки. Но как узнать, что именно порадует партнёра? Как не ошибиться с размером, цветом, стилем, брендом? Как не разочаровать его своим выбором и не испортить праздник?

Простой и очевидный способ — спросить его прямо, но это редко работает. Станислав Самбурский Клинический психолог

У нас не принято составлять списки желанных подарков, сервисы виш-листов в России совсем не популярны, хотя в других странах ими пользуются и откладывают подарки прямо со ссылками на магазины. Такой открытый подход снижает почти до нуля вероятность промахнуться с подарками.

"У нас мало кто задумывается, что я хочу. Планирование покупок крайне редкое явление, поэтому большинство праздников превращаются в американские горки эмоций", — рассказывает Life.ru клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала Станислав Самбурский. — Сначала выяснить, угадать, понять, что хочет партнёр. Потом искать и попробовать угадать, то или не то. В итоге дарить, зажмурившись, и думать: "Угадала или нет?"

Что подарить мужчине на 23 Февраля и как не оплошать с выбором: советы психолога. Фото © Shutterstock

Девушки редко могут выбрать правильные игровые наушники, а парень в магазине косметики растеряется моментально. В результате количество возвратов после всех праздников зашкаливает. Согласно данным Росстата, в 2023 году в России было возвращено 2,4 млн подарков на общую сумму 9,8 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в 2022 году.

Если не получится спросить и узнать, что хочет ваш партнёр, можно послушать его разговоры с друзьями, родственниками, коллегами. Возможно, он упомянет что-то, что ему нравится или интересует. Станислав Самбурский Клинический психолог

Как вариант, советует эксперт, изучите его социальные сети. Люди лайкают, комментируют и делятся постами, которые связаны с тем, что любят. Так вы сможете узнать его текущие интересы и также найти идеи для подарка.

Ещё способ, как прощупать, что хочет ваш партнёр, — провести тест или игру на логику и ассоциации. "Настольные игры — прекрасный способ хорошо провести время, развлечься и ещё ближе узнать свою вторую половинку", — подчёркивает эксперт. Любые ассоциации, которые вы выявите в игровой форме, подскажут, что интересует партнёра, и вы сможете подобрать удачный подарок.

Если вашему бойфренду/любовнику/мужу 25, 35, 55 и вы 158-й раз хотите подарить пену и носки, опомнитесь! Станислав Самбурский Клинический психолог

То и другое — это расходные средства, как бензин для машины или хлеб к обеду. Такой подарок раздражает, но, если ваш мужчина вас ещё любит, прямо не скажет.

Идеальный подарок на 23 Февраля, который приведёт в восторг любого мужчину. Фото © Shutterstock