"Владение палкой в совершенстве": Панда Катюша решила освоить кунг-фу

В Московском зоопарке панда Катюша, видимо, решила поиграть по-взрослому: схватила бамбуковую палку и начала кататься по вольеру, не обращая внимания на мать. Видео с разыгравшимся мишкой опубликовала в своём телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.