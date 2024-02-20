"Владение палкой в совершенстве": Панда Катюша решила освоить кунг-фу
Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша осваивает кунг-фу
В Московском зоопарке панда Катюша, видимо, решила поиграть по-взрослому: схватила бамбуковую палку и начала кататься по вольеру, не обращая внимания на мать. Видео с разыгравшимся мишкой опубликовала в своём телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Панда Катюша обнаружила новый способ игры в вольере Московского зоопарка. Видео © T.me / Светлана Акулова
"Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве", — прокомментировала Акулова.
Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя было выбрано путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить свои когти и даже получила наказание от мамы.
T.me / Светлана Акулова