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20 февраля, 18:32

"Владение палкой в совершенстве": Панда Катюша решила освоить кунг-фу

Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша осваивает кунг-фу

В Московском зоопарке панда Катюша, видимо, решила поиграть по-взрослому: схватила бамбуковую палку и начала кататься по вольеру, не обращая внимания на мать. Видео с разыгравшимся мишкой опубликовала в своём телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Катюша обнаружила новый способ игры в вольере Московского зоопарка. Видео © T.me / Светлана Акулова

"Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве", — прокомментировала Акулова.

"Материнское терпение на исходе": Диндин пыталась занести панду Катюшу в вольер, но та опять показала характер
"Материнское терпение на исходе": Диндин пыталась занести панду Катюшу в вольер, но та опять показала характер

Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя было выбрано путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить свои когти и даже получила наказание от мамы.

Обложка ©

T.me / Светлана Акулова

Анатолий Симоненко
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