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19 февраля, 14:17

"Материнское терпение на исходе": Диндин пыталась занести панду Катюшу в вольер, но та опять показала характер

В Московском зоопарке показали, как Диндин заносит панду Катюшу в вольер

Диндин заносит панду Катюшу в вольер. Обложка © Telegram / "Светлана Акулова"

Диндин заносит панду Катюшу в вольер. Обложка © Telegram / "Светлана Акулова"

Панда Диндин всячески старалась занести медлительного пандёнка Катюшу в вольер, однако малышка не очень сильно торопилась туда попасть. Умилительные кадры общения двух животных опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Диндин заносит малышку Катюшу в вольер. Видео © Telegram / "Светлана Акулова"

"Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжёлую лапу Диндин лучше не попадать", — подписала ролик Акулова.

После того как Диндин всё-таки занесла пандёнка в вольер, малышка практически сразу убежала, завалившись под лестницу. Подписчики по всей строгости оценили поведение Катюши.

"Надо слушаться мать", "Материнское терпение на исходе", "Хватит капризничать", "Настоящий русский характер у ребёнка", — подчеркнули пользователи Сети.

Московский зоопарк показал, как панда Диндин "медитирует" на бревне без Катюши
Московский зоопарк показал, как панда Диндин "медитирует" на бревне без Катюши

Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя было выбрано путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить свои когти и даже получила наказание от мамы.

Дарья Нарыкова
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