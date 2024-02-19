"Материнское терпение на исходе": Диндин пыталась занести панду Катюшу в вольер, но та опять показала характер

Панда Диндин всячески старалась занести медлительного пандёнка Катюшу в вольер, однако малышка не очень сильно торопилась туда попасть. Умилительные кадры общения двух животных опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Диндин заносит малышку Катюшу в вольер. Видео © Telegram / "Светлана Акулова"

"Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжёлую лапу Диндин лучше не попадать", — подписала ролик Акулова.

После того как Диндин всё-таки занесла пандёнка в вольер, малышка практически сразу убежала, завалившись под лестницу. Подписчики по всей строгости оценили поведение Катюши.