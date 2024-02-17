Московский зоопарк показал, как панда Диндин "медитирует" на бревне без Катюши
Панда Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Панда Диндин наслаждается редкими минутами тишины и уединения, пока её малышка Катюша гуляет сама по себе. Новое видео из жизни мохнатого семейства опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.
Панда Диндин отдыхает в одиночестве. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Диндин медитирует и проверяет, не выходит ли там Катюша", — подписала она забавный ролик.
Панда вальяжно разместилась на бревне и с наслаждением погрузилась в собственные мысли. Но материнский инстинкт не оставляет её, поэтому периодически Диндин опускает голову и внимательно смотрит в окошко, за которым прогуливается Катюша. Сейчас малышка всё чаще бегает одна, вырабатывая свою неуёмную детскую энергию и давая маме позаниматься своими делами.
Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя было выбрано путём голосования. Сейчас мама-панда и детёныш расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.