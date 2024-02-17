Московский зоопарк показал, как панда Диндин "медитирует" на бревне без Катюши

Панда Диндин наслаждается редкими минутами тишины и уединения, пока её малышка Катюша гуляет сама по себе. Новое видео из жизни мохнатого семейства опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

"Диндин медитирует и проверяет, не выходит ли там Катюша", — подписала она забавный ролик.

Панда вальяжно разместилась на бревне и с наслаждением погрузилась в собственные мысли. Но материнский инстинкт не оставляет её, поэтому периодически Диндин опускает голову и внимательно смотрит в окошко, за которым прогуливается Катюша. Сейчас малышка всё чаще бегает одна, вырабатывая свою неуёмную детскую энергию и давая маме позаниматься своими делами.