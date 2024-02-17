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Московский зоопарк показал, как панда Диндин "медитирует" на бревне без Катюши

17 февраля, 11:04
Панда Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин наслаждается редкими минутами тишины и уединения, пока её малышка Катюша гуляет сама по себе. Новое видео из жизни мохнатого семейства опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Панда Диндин отдыхает в одиночестве. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Диндин медитирует и проверяет, не выходит ли там Катюша", — подписала она забавный ролик.

Панда вальяжно разместилась на бревне и с наслаждением погрузилась в собственные мысли. Но материнский инстинкт не оставляет её, поэтому периодически Диндин опускает голову и внимательно смотрит в окошко, за которым прогуливается Катюша. Сейчас малышка всё чаще бегает одна, вырабатывая свою неуёмную детскую энергию и давая маме позаниматься своими делами.

Панда Катюша составила маме Диндин компанию во время тихого часа на лестнице
Панда Катюша составила маме Диндин компанию во время тихого часа на лестнице

Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя было выбрано путём голосования. Сейчас мама-панда и детёныш расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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