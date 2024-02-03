В Московском зоопарке показали, как Диндин учит подросшую хулиганку Катюшу правильно падать
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин учит Катюшу правильно падать
Панда Катюша из Московского зоопарка растёт на глазах и осваивает мир под контролем трепетной мамы Диндин. На этот раз гендиректор зоосада Светлана Акулова опубликовала видео, на котором можно увидеть настоящее "спартанское воспитание" от Диндин, которая учит малышку правильному падению.
Панда Диндин учит Катюшу ловкости и выносливости. Видео © T.me / Светлана Акулова
"Помните, насколько нежно Диндин держала крохотный беззащитный комочек в зубах и лапах? Но вот Катюша выросла — и игры мамы с дочкой совсем не трепетные. Но так заложено природой: Диндин учит Катюшу выносливости, ловкости и даже правильному падению", — сделала Акулова подпись к ролику.
На видео можно увидеть, что Диндин зубами хватает малышку и тащит её по вольеру, а потом бросает на себя. Именно так заботливая мама учит свою дочку-хулиганку правильно падать. Сама же Катюша в этот момент увлечена игрой с пластиковым конусом и старается вырваться из лап мамы.
Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. Катюша с каждым днём познаёт мир. Ловкая малышка учится делать кувырки, осваивает бревнолазание и берёт новые высоты. Кстати, панда-хулиганка уже показывает свой характер и выражает грозный протест маме Диндин.
T.me / Светлана Акулова