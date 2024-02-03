В Московском зоопарке показали, как Диндин учит подросшую хулиганку Катюшу правильно падать

Панда Катюша из Московского зоопарка растёт на глазах и осваивает мир под контролем трепетной мамы Диндин. На этот раз гендиректор зоосада Светлана Акулова опубликовала видео, на котором можно увидеть настоящее "спартанское воспитание" от Диндин, которая учит малышку правильному падению.

Панда Диндин учит Катюшу ловкости и выносливости. Видео © T.me / Светлана Акулова

"Помните, насколько нежно Диндин держала крохотный беззащитный комочек в зубах и лапах? Но вот Катюша выросла — и игры мамы с дочкой совсем не трепетные. Но так заложено природой: Диндин учит Катюшу выносливости, ловкости и даже правильному падению", — сделала Акулова подпись к ролику.