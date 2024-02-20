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20 февраля, 18:10

Внимание на тембр: Учёные рассказали, как по голосу мужчины понять, что он бабник

Учёные заявили, что мужчины с низким голосом чаще склонны к изменам

Мужчины с более низким голосом чаще других представителей сильного пола склонны к изменам. К такому выводу пришли китайские учёные из Юго-Западного университета в Чунцине. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Специалисты опросили свыше 200 студентов и записали их голоса. Также участники исследования по шкале от 1 до 7 оценили вероятность того, что будут верны возлюбленным. Оказалось, что респонденты с более низким тембром выбирали баллы, близкие к единице.

Как объясняют учёные, бас повышает статус мужчины среди "конкурентов" и привлекательность в глазах женщины. Также более низкий голос говорит о достаточно высоком уровне тестостерона, который и способствует похождениям. Другие исследования показывали, что мужчины с низким показателем полового гормона в основном были удовлетворены браком и не так часто разводились.

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Никита Осипов
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