Плакать хочется: 10 отвратительных и непростительных историй об изменах

Каждый из нас носит в себе историю, способную вдохновить, научить или даже шокировать. Мы редко делимся такими моментами, опасаясь непонимания или осуждения. Но когда эти случаи находят свой путь к публике, то обретают новую жизнь, позволяя нам учиться на чужом опыте. Life.ru собрал несколько рассказов про измены, которые оставят неизгладимый след в ваших сердцах.

"Когда я был подростком, отец изменил маме с матерью моего лучшего друга, которая тоже была замужем. Узнал об этом я, и именно мне пришлось сообщить маме. Отец убеждал молчать, говоря, что я "должен". Груз вины за то, что я выдал его и разрушил жизнь мамы, преследовал меня долгие годы", — chelletastical.

Измены, оставившие шрам на сердце: истории о предательстве и боли. Фото © Shutterstock

"Мой бывший утверждал, что проводит время с кузиной, с которой он недавно воссоединился. Оказалось, что бойфренд изменял мне с ней. Сначала он солгал, что она просто друг, а не кузина. Как будто это что-то меняло. В итоге выяснилось, что она действительно его кузина. От отвращения и шока меня просто вырвало. А ещё в тот же день умер мой дед", — livindagoodlife.

"Одна из кузин моей жены умерла от рака после 30 лет брака. Когда её муж разбирал домашний офис почившей, он нашёл коробку с дневниками, квитанциями, письмами, ключами от отелей и т.д., которые детализировали сотни её измен с незнакомцами на протяжении всего их брака. Она даже брала дочерей на свидания!" — panachi19.

"Бойфренд изменил мне, когда я была дома, чтобы попрощаться с умирающим псом и навестить маму в больнице. При этом я училась на ускоренных курсах медсестры и у меня была сессия. К тому же моя машина сломалась, когда я заехала поесть в фастфуд-ресторан в те же выходные. Девушка, с которой он мне изменил, — моя близкая подруга. А та собиралась выйти замуж через месяц. Она умоляла меня не говорить её жениху, но я сказала", — Creative_Yogurt3242.

Справедливость после предательства: как люди переживают измены. Фото © Shutterstock

"Мы с бывшей были вместе восемь лет! Она спала с начальником последний год наших отношений. Мы тогда выбирали квартиру в аренду. Девушка настаивала на этом конкретном доме. Оказывается, её начальник жил прямо под нами. Они занимались сексом у меня под носом", — SlowEngine7640.

"Бывший коллега, ему было за 30, жил со своей девушкой, и они выбирали обручальные кольца. Однажды днём он получил от неё СМС о том, что она встретила другого, собрала вещи и уехала к нему жить. Без извинений и объяснений. Она сразу заблокировала бывшего, оставив его одного с арендой и счетами. Он был хорошим парнем. Было ужасно видеть, что это с ним произошло", — FeaturelessFloof.

Тяжелые испытания в отношениях: жизненные уроки и истории про измены. Фото © Shutterstock

"Моя подруга веселилась со своим парнем и ещё несколькими людьми. Её бойфренд занялся сексом с другой прямо на том же диване, на котором его девушка была без сознания. Она проснулась посреди всего этого и просто не знала, что делать", — Kind_Of_.

"Она изменила мне с женихом своей кузины, пока я был в командировке. Этот жених также изменял своей партнёрше с её собственной матерью. Я, дурак, пытался это пережить. Но вскоре после свадьбы узнал, что дамочка и кто-то, кого я считал другом на протяжении 12 лет, мутили что-то на стороне. Мораль истории: доверяй себе и слушай свою интуицию", — FarmerSoggy69.

"Мой муж признался в измене, когда мы были в машине после того, как моя мама пережила инсульт и я только что видела её в реанимации, не зная, выживет ли она. Нам предстояло часовое путешествие домой, и мне пришлось сдерживаться, когда я хотела просто выйти", — fubar4lyfez.

Истории предательства: когда доверие рушится на глазах. Фото © Shutterstock

"Я знаю историю о женщине, которая много десятилетий встречалась с женатым отцом четверых детей. Мужчина врал, что идёт в прачечную, и относил детское бельё к ней домой. Женщина, с которой он имел роман, стирала его детские вещи. Она хотела, чтобы тот оставил жену, но мужчина был против этой идеи. Поэтому она вышла замуж за другого, и в итоге они развелись, потому что эта женщина изменяла своему мужу с тем же мужчиной – многодетным папашей. Самое ужасное, что муж подозревал её в изменах, но всё равно настоял на браке. Если у вас есть сомнения, не надо жениться…" — Blueeyesindisguise.