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13 февраля, 16:00

Плакать хочется: 10 отвратительных и непростительных историй об изменах

"Да как эти люди по Земле спокойно ходят!?" — точно спросите вы после того, как прочитаете эти истории. Собрали отборные треш-истории об изменах, которые вас точно взбесят.

Каждый из нас носит в себе историю, способную вдохновить, научить или даже шокировать. Мы редко делимся такими моментами, опасаясь непонимания или осуждения. Но когда эти случаи находят свой путь к публике, то обретают новую жизнь, позволяя нам учиться на чужом опыте. Life.ru собрал несколько рассказов про измены, которые оставят неизгладимый след в ваших сердцах.

"Когда я был подростком, отец изменил маме с матерью моего лучшего друга, которая тоже была замужем. Узнал об этом я, и именно мне пришлось сообщить маме. Отец убеждал молчать, говоря, что я "должен". Груз вины за то, что я выдал его и разрушил жизнь мамы, преследовал меня долгие годы", — chelletastical.

Измены, оставившие шрам на сердце: истории о предательстве и боли. Фото © Shutterstock

Измены, оставившие шрам на сердце: истории о предательстве и боли. Фото © Shutterstock

"Мой бывший утверждал, что проводит время с кузиной, с которой он недавно воссоединился. Оказалось, что бойфренд изменял мне с ней. Сначала он солгал, что она просто друг, а не кузина. Как будто это что-то меняло. В итоге выяснилось, что она действительно его кузина. От отвращения и шока меня просто вырвало. А ещё в тот же день умер мой дед", — livindagoodlife.

"Одна из кузин моей жены умерла от рака после 30 лет брака. Когда её муж разбирал домашний офис почившей, он нашёл коробку с дневниками, квитанциями, письмами, ключами от отелей и т.д., которые детализировали сотни её измен с незнакомцами на протяжении всего их брака. Она даже брала дочерей на свидания!" — panachi19.

"Бойфренд изменил мне, когда я была дома, чтобы попрощаться с умирающим псом и навестить маму в больнице. При этом я училась на ускоренных курсах медсестры и у меня была сессия. К тому же моя машина сломалась, когда я заехала поесть в фастфуд-ресторан в те же выходные. Девушка, с которой он мне изменил, — моя близкая подруга. А та собиралась выйти замуж через месяц. Она умоляла меня не говорить её жениху, но я сказала", — Creative_Yogurt3242.

Справедливость после предательства: как люди переживают измены. Фото © Shutterstock

Справедливость после предательства: как люди переживают измены. Фото © Shutterstock

"Мы с бывшей были вместе восемь лет! Она спала с начальником последний год наших отношений. Мы тогда выбирали квартиру в аренду. Девушка настаивала на этом конкретном доме. Оказывается, её начальник жил прямо под нами. Они занимались сексом у меня под носом", — SlowEngine7640.

"Бывший коллега, ему было за 30, жил со своей девушкой, и они выбирали обручальные кольца. Однажды днём он получил от неё СМС о том, что она встретила другого, собрала вещи и уехала к нему жить. Без извинений и объяснений. Она сразу заблокировала бывшего, оставив его одного с арендой и счетами. Он был хорошим парнем. Было ужасно видеть, что это с ним произошло", — FeaturelessFloof.

Тяжелые испытания в отношениях: жизненные уроки и истории про измены. Фото © Shutterstock

Тяжелые испытания в отношениях: жизненные уроки и истории про измены. Фото © Shutterstock

"Моя подруга веселилась со своим парнем и ещё несколькими людьми. Её бойфренд занялся сексом с другой прямо на том же диване, на котором его девушка была без сознания. Она проснулась посреди всего этого и просто не знала, что делать", — Kind_Of_.

"Она изменила мне с женихом своей кузины, пока я был в командировке. Этот жених также изменял своей партнёрше с её собственной матерью. Я, дурак, пытался это пережить. Но вскоре после свадьбы узнал, что дамочка и кто-то, кого я считал другом на протяжении 12 лет, мутили что-то на стороне. Мораль истории: доверяй себе и слушай свою интуицию", — FarmerSoggy69.

"Мой муж признался в измене, когда мы были в машине после того, как моя мама пережила инсульт и я только что видела её в реанимации, не зная, выживет ли она. Нам предстояло часовое путешествие домой, и мне пришлось сдерживаться, когда я хотела просто выйти", — fubar4lyfez.

Истории предательства: когда доверие рушится на глазах. Фото © Shutterstock

Истории предательства: когда доверие рушится на глазах. Фото © Shutterstock

"Я знаю историю о женщине, которая много десятилетий встречалась с женатым отцом четверых детей. Мужчина врал, что идёт в прачечную, и относил детское бельё к ней домой. Женщина, с которой он имел роман, стирала его детские вещи. Она хотела, чтобы тот оставил жену, но мужчина был против этой идеи. Поэтому она вышла замуж за другого, и в итоге они развелись, потому что эта женщина изменяла своему мужу с тем же мужчиной – многодетным папашей. Самое ужасное, что муж подозревал её в изменах, но всё равно настоял на браке. Если у вас есть сомнения, не надо жениться…"Blueeyesindisguise.

Какие только моральные уроды ни ходят по планете Земля! Благо, почитав эти страсти, можно учиться на чужих ошибках. Обязательно делитесь своими историями об изменах, которые вы слышали или наблюдали, в комментариях.

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Сергей Трофимов
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