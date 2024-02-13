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5 скандальных секс-сливов российских знаменитостей, взорвавших Интернет

Многие звёзды не соблюдали элементарных правил интернет-безопасности, поэтому их интимные фото и видео слили в Интернет. Life.ru рассказывает, каких пятерых представителей отечественного бомонда взломали хакеры.

13 февраля, 15:00

ТАСС / В. Евдокимов / ФК "Зенит" , Вадим Тараканов

Утечки интимных видео, которые срамят российских звёзд, происходят по разным причинам. Чаще всего селебрити взламывают хакеры. Но бывает и так, что сливы происходят со стороны близких людей. Позор каких представителей отечественного бомонда можно за пару кликов найти в Интернете?

1. Артём Дзюба

Слив Дзюбы до сих пор ищут в Сети. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Слив Дзюбы до сих пор ищут в Сети. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Известный российский футболист впервые опозорился на всю страну в 2020 году. Неизвестные опубликовали интимное видео, на котором Дзюба одной рукой держит телефон, а другой удовлетворяет себя. Запись завирусилась почти моментально. Пользователи соцсетей шутили о спортсмене каждый день.

Было три версии причин слива. Хакеры взломали либо смартфон Дзюбы, либо облачное хранилище, либо же запись опубликовал кто-то из его друзей. Но злоумышленника не нашли до сих пор.

Впрочем, в июне 2023 года ситуация повторилась и в Сети появилось ещё одно видео с развлекающим себя Дзюбой, предположительно, снимавшееся ещё в 2020-м. На нём футболист обращался к некой девушке и рассказывал о своих сексуальных фантазиях. Но во второй раз слив уже не привлёк столько же внимания, сколько в первый.

2. Наташа Королёва и Тарзан

Наташа Королёва слив пережила почти без нервов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Наташа Королёва слив пережила почти без нервов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Звёздные супруги попали в скандал ещё весной 2015 года. На слитой записи был запечатлён секс пары. Королёва и Тарзан тогда признавались, что стали жертвами хакеров. Злоумышленники взломали их устройства и скачали интимные фото, видео. Они требовали от звёздной пары около 50 тысяч долларов, чтобы не публиковать горячий контент. Однако Королёва и Тарзан отказались от требований шантажистов. В результате скандальные видео утекли в Сеть.

Однако далеко не все фанаты поверили в историю о том, что Королёва и Тарзан — жертвы. Россияне подозревали звёзд в том, что эта история — спланированная рекламная акция.

3. Ольга Бузова

Слив Бузовой в своё время взорвал соцсети. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Слив Бузовой в своё время взорвал соцсети. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В декабре 2016 года на удочку злоумышленников попалась и Ольга Бузова. В тот момент она была на грани развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда хакеры взломали телефон Бузовой, они слили её переписку, как утверждается, с Дмитрием Нагиевым. Затем взломщики опубликовали фото и видео с девушкой, на котором не видно её лица, но зато заметны изгибы тела. Злоумышленники утверждали, что на изображениях запечатлена именно Ольга.

4. Анастасия Волочкова

Слив Джигурды и Волочковой взбудоражил Рунет. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Слив Джигурды и Волочковой взбудоражил Рунет. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Фрик-балерина часто попадает в конфузы, которые обсуждает вся страна. В январе 2024 года в Сеть утекли кадры, на которых Волочкова зажигает с актёром Никитой Джигурдой. На видео артисты, предположительно, в не совсем трезвом состоянии.

При этом Волочкова не уверена, что в сливе замешаны хакеры. Она подозревала Джигурду в том, что именно он опубликовал видео. Потом выяснилось, что виноват экс-помощник артиста. Впрочем, пользователям соцсетей было всё равно, кто виноват в сливе. Одиозное "хоум-видео" обсуждала вся страна.

5. Диана Астер

Диана Астер слив пережила непросто, но фанаты её поддержали. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Диана Астер слив пережила непросто, но фанаты её поддержали. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В апреле 2023 года хакерской атаке подверглась девушка известного певца Фогеля. Неизвестно, что именно было взломано — телефон или облачное хранилище, однако в Сеть утекло много личного контента пары. Вся страна увидела фото и видео раздетой Дианы, а также процесс её интимной близости с рэпером. Впрочем, многим пользователям соцсетей стало жалко Астер, и они поддержали её.

Причина слива материалов в Сеть банально проста. Кто-то из артистов не соблюдал элементарных правил интернет-безопасности. Ранее Life.ru рассказывал про восемь опустившихся на дно звёздных отпрысков, ставших разочарованием своих родителей. Посмотрите, от кого ловит кринж вся страна.

Этих легендарных актёров из советского кино и по сей день считают эталонами мужской красоты
Этих легендарных актёров из советского кино и по сей день считают эталонами мужской красоты
Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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