Тайна, покрытая мраком: Вы удивитесь, но считается, что 6 этих ключевых фигур России были масонами

По некоторым данным, первым масоном России был великий император Пётр I. Его посвятили в тайное братство в 1698 году. С тех пор в ложу вступили многие отечественные политики, полководцы и деятели искусств.

Кто такие масоны?

Теории заговоров про масонов — кто они такие? Фото © Shutterstock

Тайное общество, предположительно, создали в Англии ещё в XIV веке. Чтобы вступить в орден, нужно было пройти некое "посвящение". После него новые члены организации получали "явки и пароли", по которым другие участники ложи могли узнать их среди обычных людей.

В ордене, предположительно, состояли многие выдающиеся политики мира. Российских публичных лиц членство в секретной ложе тоже не обошло стороной. Хотите верьте, хотите нет, а мы расскажем, кого считают масонами из ключевых фигур истории нашей страны.

1. Полководец Александр Суворов (1730–1800)

Масоны в России были даже в XVIII веке. Фото © Wikipedia

Масоны проводили тайные собрания по всему миру. Встречи организовывали и в Кёнигсберге (современном Калининграде). Однажды были найдены документы, якобы подтверждающие, что в период с 1760 по 1762 год Суворов не один раз посещал тайные встречи. К тому же отец великого военного тоже состоял в рядах организации.

Также считается, что Суворов был приписан к петербургской масонской ложе, которая называлась "Три звезды".

2. Философ Пётр Чаадаев (1794–1856)

Известные масоны среди российской интеллигенции. Фото © Wikipedia

Известный отечественный философ, предположительно, был не просто масоном, а одним из ключевых участников движения. По разной исторической информации, он обладал восьмой из девяти степенью (рангом) в организации. То есть был почти руководителем одной из российских лож.

Однако "масонская карьера" Чаадаева завершилась быстро. Впоследствии он ушёл из тайного ордена, поскольку на встречах было "много болтовни и мало реальных дел".

3. Поэт Николай Гумилёв (1886–1921)

Знак масонов знал не только Гумилёв, но и другие поэты России. Фото © Wikipedia

Известный российский автор состоял в организации "Цех поэтов". Общество по внутреннему устройству во многом было схоже с масонским орденом — тоже представляло собой ложу. В ней Гумилёв был главным. На принадлежность поэта к масонству указывает то, что во многих его произведениях заметны нарративы, которые продвигала эта организация.

Предположительно, Гумилёв мог быть посвящён в ряды тайной ложи в 1917 или 1918 году. Но это может оказаться не более чем слухами.

4. Император Павел I (1754–1801)

Масоны были даже среди руководителей России. Фото © Wikipedia

Известный сын Екатерины II долгое время воспитывался Никитой Паниным. Он, предположительно, был одним из самых могущественных масонов того периода. По разным данным, Павел I с подачи "воспитателя" тоже вскоре стал членом тайного ордена. В братство он вступил в 1782 году.

На принадлежность Павла I к тайной ложе указывает и то, что сразу после восхождения на престол государь помиловал нескольких масонов, которые были под стражей.

5. Поэт Александр Пушкин (1799–1837)

Пушкин — масон, который стал членом организации не сразу. Фото © Wikipedia

Есть все основания полагать, что известный отечественный публицист был членом тайного ордена. В секретной ложе, предположительно, состояли отец и дядя Пушкина. Однако "масонская карьера" у поэта на первых этапах не задалась. В Петербурге он стать членом тайного ордена не смог, поскольку заявку отвергли. Поэтому Пушкину пришлось вступать в секретное общество в Кишинёве. Причём его приняли в ряды только в 1821 году.

На то, что великий поэт был членом тайного братства, указывают его пропитанные тайными масонскими посылами произведения. К тому же, когда Пушкин погиб, ему в гроб бросили белую перчатку. Считается, что с помощью такого ритуала масоны отправляют своих собратьев в последний путь.

6. Писатель Александр Грибоедов (1795–1829)

Самые известные масоны России хотели реформировать ложу. Фото © Wikipedia

Известный российский публицист был не просто членом петербургской ложи "Соединённые друзья", но и её реформатором. Он хотел заставить всех членов тайной организации разговаривать не на французском, а на русском языке.

Не стоит забывать, что Грибоедов, помимо писательства, занимался и государственными делами — был дипломатом. Многие думают, что именно благодаря членству в масонской ложе его карьера пошла вверх. Поэтому писатель оставался в рядах организации до конца своих дней.