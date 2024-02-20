Где кипят страсти, а где создают семьи: Астролог назвала энергетику крупных городов России

Считается, что Москва — это место страсти, а Томск идеально подходит для тех, кто хочет спокойной семейной жизни. Эзотерики привыкли "видеть" энергетику городов и могут рассказать подробнее про некоторые. Например, по словам ясновидящей и астролога Анастасии Цыгарь, в Казани можно разбогатеть, а в сибирских городах влюбиться. А что там с другими городами?

Если нацелены на уют в личном гнёздышке, хотите остепениться, встретить свою вторую половинку и построить с ней крепкую семью, то присмотритесь к Красноярску, Омску и Иркутску. Тут, по словам эксперта, получится осесть и спокойно заняться бытом. Если с личной жизнью не складывается, то скорее переезжайте в Томск или Барнаул. Тут с большой вероятностью получится встретить свою судьбу и любовь.

Какие города России наиболее подходят для того, чтобы построить крепкую семью. Город Красноярск. Фото © Shutterstock

"В Сибири ты остаёшься наедине с природой, первозданной энергией. Поэтому покупать недвижимость там стоит только тем, кто хочет "пустить корни" — завести детей, иметь домашний очаг", — рассказывает ясновидящая.

Если же ваши приоритеты немного другие, например сначала укрепить своё финансовое положение и поднакопить, то лучшими магнитами для денег, со слов астролога, считаются Калининград и Республика Татарстан. Как рассказывает эксперт, здесь веками велась торговля с дальними странами. Каждая улица пропитана богатством и щедрыми подарками. Однако, чтобы не стать скрягой, стоит быть осторожным в отношениях со своим кошельком.

Куда стоит переехать, чтобы зарабатывать больше? Город Калининград. Фото © Shutterstock

Кому подойдёт жить в Москве и Петербурге? Тем, кто готов к кипящим страстям, постоянным переменам в жизни и внутреннему росту. Со слов ясновидящей, не получится обрести в двух столицах — культурной и фактической — душевное равновесие. Да и любовь строить тут опасно: может развалиться даже самая крепкая пара.

Каким людям удаётся спокойно жить в Москве? Фото © Shutterstock

"Мало кто выдержит место, где кипят страсти. Жители Москвы и Петербурга вынуждены вечно подстраиваться под перемены, я бы не советовала ехать туда с детьми. Здесь преобладает энергетика измен и блуда, а под обоями новые жильцы часто могут найти подклады — негативные заговоры на неудачи и болезни", — рассказывает Анастасия Цыгарь.