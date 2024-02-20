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Три вкуснейших десерта времён СССР, которые вы легко приготовите даже без духовки

Хочется чего-нибудь гарантированно вкусненького, а возиться с приготовлением нет сил? Собрали три проверенных временем рецепта из Советского Союза, в которых не нужно ничего запекать!

20 февраля, 13:00
Культовые советские десерты, про которые все забыли. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин

Культовые советские десерты, про которые все забыли. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин

Возьмём машину времени и отправимся назад, в эпоху, когда конфеты было не достать, а все вкусняшки приходилось готовить самим! Сегодня Life.ru раскроет секреты трёх легендарных десертов из СССР, которые не потеряли своей актуальности и по сей день. Подготовьтесь: будет вкусно, быстро и... немного ностальгично!

Советское пирожное "картошка"

Пирожное "картошка": лёгкий рецепт дома без запекания. Фото © Shutterstock

Пирожное "картошка": лёгкий рецепт дома без запекания. Фото © Shutterstock

Этот десерт — настоящая классика, его любят за простоту приготовления и неповторимый вкус. "Картошка" получила своё название за внешнее сходство с картофельным клубнем, хотя иногда её формируют в виде животных или шишек.

Ингредиенты

  • 300 граммов печенья "Юбилейное";
  • полбанки сгущённого молока;
  • 100 граммов сливочного масла;
  • 2 столовые ложки какао (для обсыпки).

Пошаговый рецепт пирожного "картошка"

  1. Измельчите печенье с помощью скалки или мясорубки.
  2. Смешайте размягчённое масло со сгущённым молоком.
  3. Добавьте крошку из печенья в смесь масла и сгущёнки, перемешайте.
  4. Слепите из теста пирожные продолговатой формы.
  5. Обваляйте их в какао со всех сторон.
  6. Поставьте в холодильник на час.

Петушки на палочке — рецепт прямо из СССР

Рецепт советских петушков на палочке: как в детстве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рецепт советских петушков на палочке: как в детстве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

У этой сладости есть два варианта приготовления: простой и чуть сложнее. Простейший способ — это карамель на ложке, а для более сложного понадобится специальная формочка. Сама карамель везде одинаковая.

Ингредиенты

  • 100 граммов белого мелкого сахара;
  • 1 столовая ложка воды;
  • 1/5 чайной ложки лимонной кислоты (1 грамм);
  • 1 столовая ложка растительного масла (для смазывания формы).

Пошаговый рецепт леденцов как в СССР

  1. Смажьте форму для леденцов маслом, поставьте в холодильник.
  2. Высыпьте сахар в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения на медленном огне, помешивая.
  3. Добавьте лимонную кислоту, проверьте готовность карамели каплей в холодной воде.
  4. Разлейте карамель по формам, вставьте зубочистки.
  5. После застывания достаньте леденцы, предварительно нагрев формы в горячей воде.

Легендарная советская шоколадная колбаса

Домашняя шоколадная колбаса времён СССР: быстро и вкусно. Фото © Shutterstock

Домашняя шоколадная колбаса времён СССР: быстро и вкусно. Фото © Shutterstock

Этот десерт часто украшал праздничный стол в СССР. Он напоминает "картошку", но пара изменений в рецепте превращает его в совершенно другой десерт.

Ингредиенты

  • 600 граммов сахарного печенья;
  • 100 граммов грецких орехов;
  • 3 столовые ложки какао-порошка;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 150 миллилитров молока;
  • 200 граммов сливочного масла.

Вот как готовить шоколадную колбасу

  1. Разделите печенье на две равные части: одну поломайте на кусочки, другую растолките скалкой.
  2. Измельчите орехи и смешайте их с печеньем.
  3. В кастрюле смешайте какао, сахар и молоко, поставьте на небольшой огонь, добавьте масло.
  4. Перемешивайте до полного растворения сахара и масла, не доводя до кипения.
  5. Вылейте нагретую смесь в печенье с орехами, перемешайте.
  6. Выложите массу на пищевую плёнку, сформируйте колбаску и отправьте в холодильник на несколько часов.

Эти десерты не только "сладенькое к чаю", но и в каком-то плане частичка советской истории, которую мы благо можем восстанавливать у себя на кухне хоть каждый день. Пора пробовать!

Не поверите, как называли мальчиков в СССР, или 5 имён, которые вызовут истерику
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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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