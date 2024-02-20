Три вкуснейших десерта времён СССР, которые вы легко приготовите даже без духовки Хочется чего-нибудь гарантированно вкусненького, а возиться с приготовлением нет сил? Собрали три проверенных временем рецепта из Советского Союза, в которых не нужно ничего запекать! 20 февраля, 13:00 Культовые советские десерты, про которые все забыли. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин

Возьмём машину времени и отправимся назад, в эпоху, когда конфеты было не достать, а все вкусняшки приходилось готовить самим! Сегодня Life.ru раскроет секреты трёх легендарных десертов из СССР, которые не потеряли своей актуальности и по сей день. Подготовьтесь: будет вкусно, быстро и... немного ностальгично!

Советское пирожное "картошка"

Пирожное "картошка": лёгкий рецепт дома без запекания. Фото © Shutterstock

Этот десерт — настоящая классика, его любят за простоту приготовления и неповторимый вкус. "Картошка" получила своё название за внешнее сходство с картофельным клубнем, хотя иногда её формируют в виде животных или шишек.

Ингредиенты

300 граммов печенья "Юбилейное";

полбанки сгущённого молока;

100 граммов сливочного масла;

2 столовые ложки какао (для обсыпки).

Пошаговый рецепт пирожного "картошка"

Измельчите печенье с помощью скалки или мясорубки. Смешайте размягчённое масло со сгущённым молоком. Добавьте крошку из печенья в смесь масла и сгущёнки, перемешайте. Слепите из теста пирожные продолговатой формы. Обваляйте их в какао со всех сторон. Поставьте в холодильник на час.

Петушки на палочке — рецепт прямо из СССР

Рецепт советских петушков на палочке: как в детстве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

У этой сладости есть два варианта приготовления: простой и чуть сложнее. Простейший способ — это карамель на ложке, а для более сложного понадобится специальная формочка. Сама карамель везде одинаковая.

Ингредиенты

100 граммов белого мелкого сахара;

1 столовая ложка воды;

1/5 чайной ложки лимонной кислоты (1 грамм);

1 столовая ложка растительного масла (для смазывания формы).

Пошаговый рецепт леденцов как в СССР

Смажьте форму для леденцов маслом, поставьте в холодильник. Высыпьте сахар в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения на медленном огне, помешивая. Добавьте лимонную кислоту, проверьте готовность карамели каплей в холодной воде. Разлейте карамель по формам, вставьте зубочистки. После застывания достаньте леденцы, предварительно нагрев формы в горячей воде.

Легендарная советская шоколадная колбаса

Домашняя шоколадная колбаса времён СССР: быстро и вкусно. Фото © Shutterstock

Этот десерт часто украшал праздничный стол в СССР. Он напоминает "картошку", но пара изменений в рецепте превращает его в совершенно другой десерт.

Ингредиенты

600 граммов сахарного печенья;

100 граммов грецких орехов;

3 столовые ложки какао-порошка;

5 столовых ложек сахара;

150 миллилитров молока;

200 граммов сливочного масла.

Вот как готовить шоколадную колбасу

Разделите печенье на две равные части: одну поломайте на кусочки, другую растолките скалкой. Измельчите орехи и смешайте их с печеньем. В кастрюле смешайте какао, сахар и молоко, поставьте на небольшой огонь, добавьте масло. Перемешивайте до полного растворения сахара и масла, не доводя до кипения. Вылейте нагретую смесь в печенье с орехами, перемешайте. Выложите массу на пищевую плёнку, сформируйте колбаску и отправьте в холодильник на несколько часов.

Эти десерты не только "сладенькое к чаю", но и в каком-то плане частичка советской истории, которую мы благо можем восстанавливать у себя на кухне хоть каждый день. Пора пробовать!

Авторы Сергей Трофимов