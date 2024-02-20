Три вкуснейших десерта времён СССР, которые вы легко приготовите даже без духовки
Хочется чего-нибудь гарантированно вкусненького, а возиться с приготовлением нет сил? Собрали три проверенных временем рецепта из Советского Союза, в которых не нужно ничего запекать!
Культовые советские десерты, про которые все забыли. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин
Возьмём машину времени и отправимся назад, в эпоху, когда конфеты было не достать, а все вкусняшки приходилось готовить самим! Сегодня Life.ru раскроет секреты трёх легендарных десертов из СССР, которые не потеряли своей актуальности и по сей день. Подготовьтесь: будет вкусно, быстро и... немного ностальгично!
Советское пирожное "картошка"
Пирожное "картошка": лёгкий рецепт дома без запекания. Фото © Shutterstock
Этот десерт — настоящая классика, его любят за простоту приготовления и неповторимый вкус. "Картошка" получила своё название за внешнее сходство с картофельным клубнем, хотя иногда её формируют в виде животных или шишек.
Ингредиенты
- 300 граммов печенья "Юбилейное";
- полбанки сгущённого молока;
- 100 граммов сливочного масла;
- 2 столовые ложки какао (для обсыпки).
Пошаговый рецепт пирожного "картошка"
- Измельчите печенье с помощью скалки или мясорубки.
- Смешайте размягчённое масло со сгущённым молоком.
- Добавьте крошку из печенья в смесь масла и сгущёнки, перемешайте.
- Слепите из теста пирожные продолговатой формы.
- Обваляйте их в какао со всех сторон.
- Поставьте в холодильник на час.
Петушки на палочке — рецепт прямо из СССР
Рецепт советских петушков на палочке: как в детстве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
У этой сладости есть два варианта приготовления: простой и чуть сложнее. Простейший способ — это карамель на ложке, а для более сложного понадобится специальная формочка. Сама карамель везде одинаковая.
Ингредиенты
- 100 граммов белого мелкого сахара;
- 1 столовая ложка воды;
- 1/5 чайной ложки лимонной кислоты (1 грамм);
- 1 столовая ложка растительного масла (для смазывания формы).
Пошаговый рецепт леденцов как в СССР
- Смажьте форму для леденцов маслом, поставьте в холодильник.
- Высыпьте сахар в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения на медленном огне, помешивая.
- Добавьте лимонную кислоту, проверьте готовность карамели каплей в холодной воде.
- Разлейте карамель по формам, вставьте зубочистки.
- После застывания достаньте леденцы, предварительно нагрев формы в горячей воде.
Легендарная советская шоколадная колбаса
Домашняя шоколадная колбаса времён СССР: быстро и вкусно. Фото © Shutterstock
Этот десерт часто украшал праздничный стол в СССР. Он напоминает "картошку", но пара изменений в рецепте превращает его в совершенно другой десерт.
Ингредиенты
- 600 граммов сахарного печенья;
- 100 граммов грецких орехов;
- 3 столовые ложки какао-порошка;
- 5 столовых ложек сахара;
- 150 миллилитров молока;
- 200 граммов сливочного масла.
Вот как готовить шоколадную колбасу
- Разделите печенье на две равные части: одну поломайте на кусочки, другую растолките скалкой.
- Измельчите орехи и смешайте их с печеньем.
- В кастрюле смешайте какао, сахар и молоко, поставьте на небольшой огонь, добавьте масло.
- Перемешивайте до полного растворения сахара и масла, не доводя до кипения.
- Вылейте нагретую смесь в печенье с орехами, перемешайте.
- Выложите массу на пищевую плёнку, сформируйте колбаску и отправьте в холодильник на несколько часов.
Эти десерты не только "сладенькое к чаю", но и в каком-то плане частичка советской истории, которую мы благо можем восстанавливать у себя на кухне хоть каждый день. Пора пробовать!