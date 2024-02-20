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20 февраля, 11:02

В ГД призвали запретить "главному антироссийскому пропагандисту" Дудю* зарабатывать на РФ

Депутат Делягин призвал запретить Дудю* зарабатывать на рекламе компаний России

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал запретить блогеру Юрию Дудю* зарабатывать на рекламе компаний РФ, так как журналист является главным антироссийским пропагандистом. Об этом парламентарий заявил в беседе с Life.ru, комментируя принятый в I чтении законопроект о запрете продвижения товаров и услуг на площадках иноагентов.

Депутат Делягин призвал запретить Дудю* зарабатывать на рекламе российских компаний. Видео © Life.ru

"Дудь* — это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудём* по эффективности для молодёжи. Эта пропаганда должна быть остановлена", — сказал депутат.

Уехавший из страны Дудь*, по словам Делягина, получает десятки миллионов рублей, которые затем направляет на разрушительную для России деятельность. Иноагенты работают в интересах враждебных государств, указал парламентарий.

"Формально закон они непосредственно не нарушают, Вооружённым силам Украины в явном виде не донатят (не перечисляют средства на поддержку. — Прим. Life.ru), но зарабатывают огромные деньги. Эти деньги направляют на пропаганду разрушительных для нас взглядов. Поэтому принято решение ограничить возможности их рекламы", — добавил собеседник Life.ru.

В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением
В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Напомним, Госдума приняла соответствующий проект в I чтении 20 февраля. Документ запрещает популяризацию ресурсов иноагентов и публикацию рекламы на этих площадках.

* Признан иностранным агентом.

Никита Осипов
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