В ГД призвали запретить "главному антироссийскому пропагандисту" Дудю* зарабатывать на РФ

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал запретить блогеру Юрию Дудю* зарабатывать на рекламе компаний РФ, так как журналист является главным антироссийским пропагандистом. Об этом парламентарий заявил в беседе с Life.ru, комментируя принятый в I чтении законопроект о запрете продвижения товаров и услуг на площадках иноагентов.

Депутат Делягин призвал запретить Дудю* зарабатывать на рекламе российских компаний. Видео © Life.ru

"Дудь* — это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудём* по эффективности для молодёжи. Эта пропаганда должна быть остановлена", — сказал депутат.

Уехавший из страны Дудь*, по словам Делягина, получает десятки миллионов рублей, которые затем направляет на разрушительную для России деятельность. Иноагенты работают в интересах враждебных государств, указал парламентарий.

"Формально закон они непосредственно не нарушают, Вооружённым силам Украины в явном виде не донатят (не перечисляют средства на поддержку. — Прим. Life.ru), но зарабатывают огромные деньги. Эти деньги направляют на пропаганду разрушительных для нас взглядов. Поэтому принято решение ограничить возможности их рекламы", — добавил собеседник Life.ru.