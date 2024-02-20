Госдума приняла в I чтении проект о запрете рекламы на площадках иноагентов

Депутаты Государственной думы во вторник, 20 февраля, приняли в I чтении законопроект, который запрещает популяризацию ресурсов иноагентов и публикацию рекламы на этих площадках. Документ поддержали более 390 парламентариев.

В законе "О рекламе" указано, что ответственность за нарушение лежит на рекламодателе и том, кто распространяет объявления. Тем самым проект дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В пояснительной записке сказано, что документ нацелен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.