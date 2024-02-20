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20 февраля, 10:21

Госдума приняла в I чтении проект о запрете рекламы на площадках иноагентов

Депутаты Государственной думы во вторник, 20 февраля, приняли в I чтении законопроект, который запрещает популяризацию ресурсов иноагентов и публикацию рекламы на этих площадках. Документ поддержали более 390 парламентариев.

В законе "О рекламе" указано, что ответственность за нарушение лежит на рекламодателе и том, кто распространяет объявления. Тем самым проект дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В пояснительной записке сказано, что документ нацелен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.

В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением
В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Как сообщал Life.ru, законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов был внесён в ГД 15 февраля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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