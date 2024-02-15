В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает гражданам и компаниям РФ публиковать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов. С таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — приводит его слова телеграм-канал ГД.