В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает гражданам и компаниям РФ публиковать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов. С таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — приводит его слова телеграм-канал ГД.
Как сообщал Life.ru, Госдума подготовила проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 10 февраля. Володин отмечал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ.
Life.ru / Эмин Калантаров