Эксперты РОЦИТ обсудили замедление YouTube и запрет на рекламу у иноагентов

Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) встретились для дискуссии "Открытый диалог о безопасном Рунете" в рамках Всероссийской федеральной акции "Недели безопасного Рунета – 2024". Они обсудили целый ряд важных вопросов, в том числе импортозамещение сервисов и будущее иностранных ресурсов, которые не желают соблюдать наши законы.

Мероприятие открыл председатель правления РОЦИТ, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он обратил внимание на проблему иноагентов, ставших сегодня буквально инструментами информационной войны.

"Как и в любой войне, а информационный сектор здесь не исключение, в любом большом конфликте очень важно лишить противника ресурсов. И поэтому в ближайшие дни мы внесём законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Я считаю, что закон должен распространяться не только на компании с государственным участием, а вообще на всех", — пояснил парламентарий.

Также Горелкин выразил обеспокоенность деятельностью иностранных платформ, которые хоть и не скрывают желания работать в России, но не соблюдают местное законодательство — необходимость "приземлиться" и открыть филиал. Отдельно он остановился на американском видеохостинге YouTube, призвав в будущем подумать над его замедлением. По мнению депутата, сервис стал монополистом, а подобные меры обеспечат равную конкуренцию отечественным альтернативам.

От проблемы иностранного влияния участники беседы перешли к ситуации в Рунете с точки зрения аудиовизуальных сервисов. Как отметил гендиректор АНО "Институт развития Интернета", член правления РОЦИТ Алексей Гореславский, 2023 год порадовал с точки зрения импортозамещения. К примеру, 12 из 15 самых популярных сериалов в РФ являются отечественным продуктом.

Подводя итоги мероприятия, Горелкин отметил, что за последние годы Рунет удалось сделать технически устойчивым и самодостаточным. По его словам, "выключить" российский сегмент Сети уже не получится.

"За последние два года качество работы было очень хорошо продемонстрировано. Конечно, могут случаться какие-то ошибки, сбои. Но это происходит везде, во всех точках мира, потому что сеть многообразная, это миллиарды пользователей. Тем не менее россиянам волноваться здесь не стоит, поскольку система действительно работает", — заключил депутат.