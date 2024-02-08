Интернет-эксперт Тимофей Ви: YouTube могут начать замедлять в России в 2024 году

В российском законодательстве есть целый арсенал мер, который может быть использован в отношении YouTube из-за многочисленных нарушений. По словам гостя нового выпуска шоу "Дайте сказать!", специалиста по интернет-коммуникациям и блогера Тимофея Ви, речь может идти об ограничении скорости работы сервиса ("замедлении"), как это в своё время было реализовано в отношении Twitter.

YouTube могут начать замедлять в России в 2024 году, считает Тимофей Ви. Видео © Life.ru

"Я, откровенно говоря, думаю, что эта мера совершенно точно не за горами. Она имеет очень высокие шансы случиться в пределах 2024 года. Ну, и крайняя мера — это полная блокировка, которая является такой ультимативной историей", — рассуждает гость нашей студии.

Эксперт напомнил, что ограничительные меры вроде замедления или блокировок "не появляются из ниоткуда". Они являются естественным ответом на нарушения законодательства России, причём, как в данном случае, неоднократного. По словам Тимофея Ви, замедление YouTube в том числе может стать толчком развития наших альтернативных сервисов, при условии, что они грамотно этой возможностью воспользуются.