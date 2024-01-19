"Сатанисты беснуются": Захарова вскрыла двуличие США после блокировки YouTube-канала Михалкова

Блокировка ютуб-канала режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон TV" является политической цензурой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сатанисты по традиции беснуются перед Крещением и забанили у себя "Бесогон"... Решение владельца "Ютьюба" — американской корпорации "Гугл" — классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих", — цитирует её пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений и свобода слова являются для Белого дома, Государственного департамента и тем более подконтрольной американским спецслужбам Google "пустым звуком". Причём они с лёгкостью нарушают даже первую поправку собственной конституции, гарантирующую безнаказанность за любое мнение, подчеркнула представитель МИД.

Тем более, отметила Захарова, американской "передовой демократии" нет дела до её международных обязательств. Так, согласно решению Совета министров ОБСЕ № 3/18 по вопросам безопасности журналистов от 7 декабря 2018 года, к государствам – участникам организации был обращён призыв полностью выполнять принятые ею и международные обязательства, относящиеся к свободе выражения мнений и свободе СМИ, вне зависимости от государственных границ.

"Этот и все другие призывы, воззвания, заявления и декларации для Вашингтона просто "белый шум", когда речь заходит об американских юридических и физических лицах", — добавила официальный представитель дипведомства.