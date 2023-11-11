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11 ноября, 02:45

YouTube заблокировал программу с российским дипломатом из-за Украины

Венгерский телеведущий Есенски: YouTube заблокировал видео с дипломатом из РФ

Видеохостинг YouTube заблокировал выпуск программы венгерского телеведущего канала HirTV Жолта Есенски с участием российского дипломата, советника-посланника Посольства РФ в Венгрии Тиграна Гарибяна. По словам журналиста, причиной стал донос, а предлогом — якобы "разжигание ненависти". В передаче в том числе обсуждалась специальная военная операция.

"Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днём её заблокировали. Официальное обоснование: на канале не разрешено разжигание ненависти к защищённым группам... Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, [советник-посланник] даже говорил "братский народ", — приводит слова телеведущего РИА "Новости".

По мнению администрации "Ютуба", "нарушение" произошло в эпизоде, когда ведущий спросил о причинах начала СВО. Есенски же считает, что истинная причина блокировки видео заключается в том, что кто-то не хочет, чтобы второй человек в Посольстве России в Венгрии мог высказать своё мнение. При этом журналист назвал подобную цензуру привычной и неудивительной. Также он уточнил, что дублирует выпуски своих программ на другой платформе, где такого не происходит.

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Ранее Лайф писал, что YouTube подверг цензуре двух журналистов за интервью со школьницей из Луганска. Жертвами цензуры стали итальянец Винченцо Лоруссо и британец Майк Джонс.

Обложка ©

Unsplash / Azamat E

Никита Никонов
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