YouTube заблокировал программу с российским дипломатом из-за Украины
Венгерский телеведущий Есенски: YouTube заблокировал видео с дипломатом из РФ
Видеохостинг YouTube заблокировал выпуск программы венгерского телеведущего канала HirTV Жолта Есенски с участием российского дипломата, советника-посланника Посольства РФ в Венгрии Тиграна Гарибяна. По словам журналиста, причиной стал донос, а предлогом — якобы "разжигание ненависти". В передаче в том числе обсуждалась специальная военная операция.
"Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днём её заблокировали. Официальное обоснование: на канале не разрешено разжигание ненависти к защищённым группам... Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, [советник-посланник] даже говорил "братский народ", — приводит слова телеведущего РИА "Новости".
По мнению администрации "Ютуба", "нарушение" произошло в эпизоде, когда ведущий спросил о причинах начала СВО. Есенски же считает, что истинная причина блокировки видео заключается в том, что кто-то не хочет, чтобы второй человек в Посольстве России в Венгрии мог высказать своё мнение. При этом журналист назвал подобную цензуру привычной и неудивительной. Также он уточнил, что дублирует выпуски своих программ на другой платформе, где такого не происходит.
Ранее Лайф писал, что YouTube подверг цензуре двух журналистов за интервью со школьницей из Луганска. Жертвами цензуры стали итальянец Винченцо Лоруссо и британец Майк Джонс.
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